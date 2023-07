Lautaro ha già accettato: proposto all’Inter uno scambio choc

In casa Inter torna a tenere banco la possibilità che Lautaro Martinez lasci Milano: spunta lo scambio folle

L’Inter di Simone Inzaghi ha chiuso da protagonista una stagione condita da due trofei, sfiorando la Champions League finita poi in quel di Manchester. I nerazzurri non vogliono, però, smettere di stupire.

Ed è per tale ragione che durante la sessione estiva di calciomercato la società di Steven Zhang, da diverse settimane, sta facendo la voce grossa. A conti fatti, nessuno si è rinforzato più dei nerazzurri. Frattesi a centrocampo e Thuram in attacco sono due gemme dall’assoluto avvenire e difficili da reperire in giro.

Ma occhio, perché in casa nerazzurra è anche tempo di cessioni ed una su tutti potrebbe davvero lasciare senza parole la tifoseria meneghina. Secondo quanto viene riferito da ‘Footballinsider247.com’, il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere ben presto lontano dall’Inter. E, in particolar modo, la destinazione del ‘Toro’ sarebbe una soltanto: la Premier League.

L’argentino, secondo quanto riportato, sarebbe desideroso di approdare al Chelsea alla corte di un manager che la punta dell’Inter stima tantissimo: il connazionale Mauricio Pochettino. E lo stesso allenatore dei ‘Blues’ ricambia fortemente la voglia di avere un grande attaccante come Lautaro che – viene scritto – è stato seguito dallo stesso Pochettino ben prima della sua firma con il Chelsea.

Lautaro al Chelsea: scambio pazzesco all’orizzonte

Ecco perché se la volontà del numero 10 nerazzurro dovesse essere confermata, allora la partenza in direzione Londra rischierebbe di essere solo una questione di tempo. L’Inter ha più volte ribadito la volontà di tenersi stretto l’ex Racing che, nell’ultima stagione, è stato a dir poco strepitoso sotto porta.

Secondo solo a Osimhen in Serie A, l’argentino ha complessivamente segnato 28 reti, con 11 assist vincenti in 57 presenze tra campionato e coppe in maglia nerazzurra. Il Chelsea di Boehly, come anticipato, è alla disperata ricerca di un attaccante. E oltre a Vlahovic e Kolo Muani, proprio Lautaro Martinez potrebbe divenire ben presto una pista bollente. Il come è presto detto. Perché i londinesi avrebbero in mente di provare a convincere l’Inter inserendo, come parziale contropartita, il cartellino di Romelu Lukaku. Il gigante belga, infatti, è una delle priorità della ‘Beneamata’ per l’estate.

Dopo il prestito, Marotta sta provando a tenerlo a Milano a titolo definitivo. Uno scambio folle a dir poco, tra due calciatori estremamente legati tra loro dentro e fuori dal campo. La ‘Lu-La’ rischia, dunque, di implodere. Con Lautaro Martinez protagonista in Premier League agli ordini di Pochettino e ‘Big Rom’ apparentemente destinato a proseguire la sua carriera nell’amata Milano nerazzurra.