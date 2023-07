Incontro con Ferrero, il presidente sta comprando i biancorossi

Vendutosi la Sampdoria, con il cui ambiente sicuramente non è rimasto in ottimi rapporti dopo le ultime vicissitudini, Massimo Ferrero non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo del calcio, come confermato anche da fonti a lui vicinissimo.

Lasciato l’ambiente blucerchiato, il noto imprenditore romano sarebbe infatti pronto ad investire su un altro club italiano, piazza importante che ha fatto la storia sia della Serie A che delle serie cadette.

Ovviamente il tutto non è semplice, anche perché quanto successo con la Sampdoria non aiuta di certo Ferrero nelle trattative, ma nell’ultimo incontro con il presidente dei biancorossi l’imprenditore romano ha fatto importanti passi in avanti nell’acquisizione del club, che potremmo dire essere -quasi- vicina.

Incontro con Ferrero: l’ex Samp ad un passo dai biancorossi

Massimo Ferrero in qualche modo deve sempre far parlare di se, anche dopo la vendita -discussa- della Sampdoria. L’imprenditore romano, infatti, dopo aver rischiato di far fallire il club blucerchiato, si sta prendendo ancora una volta la scena perché interessato ad investire di nuovo nel mondo del calcio, questa volta sul club biancorosso.

L’interesse di Ferrero nei confronti di questa storica società italiana non è però nuovo, visto che già negli scorsi mesi l’ex numero uno della Sampdoria era stato intravisto in città a visitare le infrastrutture del club, sul quale ha intenzione di puntare tanto e raggiugnere storici obiettivi. La piazza, però, non è d’accordissimo a questo passaggio di consegne, anche perché le esperienze passate non renderebbero Ferrero una figura affidabile, anche se nei suoi anni d’oro di Genoa la Samp l’ha fatta viaggiare, ed anche discretamente. L’importante è che però alla base di tutto ci siano i presupposti giusti per lavorare bene, e l’impressione è che in questo caso ci siano, come dimostrato anche dall’ultimo incontro.

Stando infatti a quanto riportato da calciogrifo.it, lo scordo 29 giugno è andato in scena un’incontro fra Massimo Ferrero, Stefano Bandecchi e Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, per parlare non solo del futuro della Ternana, oramai di PharmaGuida, ma anche dei Grifoni, che sono in vendita e che per l’appunto interessano all’imprenditore romano.

Ferrero vuole il Perugia: incontro del 29 decisivo?

Massimo Ferrero vuole il Perugia, e la cosa pare essere ormai assodata. Dopo il sopralluogo in città dello scorso mese, l’ex presidente dei blucerchiati vorrebbe rendersi ancora protagonista nel panorama calcistico italiano, partendo dalla Serie C, proprio dalla squadra umbra.

L’incontro dello scorso 29 giugno con Massimiliano Santopadre potrebbe aver messo le basi per un passaggio di consegne desiderato da ambo i lati, ma niente è ancora uscito in merito a quanto si è effettivamente discusso quel giorno.

Ferrero alla guida del Perugia: le ultime

L’incontro dello scorso 29 giugno potrebbe rappresentar essere la chiave di volta nelle trattative per la cessione del Perugia a Massimo Ferrero. Come detto non si sa ancora nulla su quanto è stato discusso quel giorno col presidente Santopadre, ma l’ultima uscita pubblica di Bandecchi, presente anche lui al ristorante di Bastia Umbria, avrebbe aperto scenari incredibili.

La speranza è che al più presto questa questione possa risolversi, anche per il bene dello stesso Perugia che ha il compito di programmare la prossima stagione per tornare subito dove merita, in Serie B.