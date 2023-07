Calciomercato, Chiesa il colpo per la Champions: addio Juve

Il rapporto fra Federico Chiesa e la Juventus è oramai giunto ai minimi storici, come dimostrano anche le continue indiscrezioni che circolano dalle parti della Continassa. L’ex Fiorentina doveva rappresentare essere il futuro -italiano e vincente- della Vecchia Signora, ma a quanto pare il destino ha deciso di stravolgere completamente le carte in tavola.

Stando alle ultime notizie, infatti, Federico Chiesa in questo calciomercato lascerà la Juventus, cessione che a quanto pare sarebbe stata richiesta direttamente da Max Allegri, che mai è riuscito a sfruttare al meglio le qualità dell’italiano che, nonostante le ultime deludenti stagioni, resta comunque un top player.

Questo è stato capito non tanto dalla Juventus, che per l’appunto vuole disfarsene per guadagnare, ma da uno dei club che nella prossima stagione sarà protagonista in Champions League. Stando alle ultime notizie, infatti, la big ha intenzione di regalarsi Federico Chiesa in questo calciomercato per sognare grandi traguardi in Europa, non solo in patria.

Calciomercato, addio Juventus: Chiesa il regalo per la Champions

Nelle prossime settimane di delineerà il futuro di Federico Chiesa in questo calciomercato, che oramai sembrerebbe essere stato messo alla porta dalla Juventus, che ha bisogno di guadagnare qualcosa dalle uscite per poter lavorare in entrata. L’ex Fiorentina, fra tutti, è il più sacrificabile, anche perché di estimatori in giro per l’Europa ci sono, e piazzarlo non sarebbe affatto complicato.

Bisognerà prima capire però cosa Giuntoli ne vorrà fare di Chiesa, che oramai sembra non rientrare neanche più lontanamente nei piani di Max Allegri, che anzi starebbe spingendo proprio per una sua cessione. Questa indiscrezione è arrivata alle orecchie di diverse big d’Europa, che pronte a sfruttare quest’opportunità sarebbero pronte a sedersi al tavolo con la Juventus per trattare il trasferimento di Chiesa. Fra tutte, però, una in particolare sembrerebbe essere decisa a farsi questo regalo, così da andare a rinforzare il proprio attacco in vista della prossima Champions League, dove l’obiettivo è ovviamente quello di arrivare fino in fondo.

Per questo motivo, stando a quanto riportato anche da Sport Witness, vista la possibilità dichiarata dalla Juventus di poter vendere il giocatore in questo calciomercato, il Newcastle starebbe intensificando i contatti per riuscire a piazzare il colpo Federico Chiesa.

Calciomercato, Chiesa in bianconero ma al Newcastle: si può

Federico Chiesa è il principale obiettivo per l’attacco dell’estate del Newcastle. Dopo aver chiuso per Sandro Tonali, i Magpies stanno dando l’impressione di voler creare una piccola colonia italiana, visto che anche Bonucci sarebbe nel mirino del fondo PIF.

Chiesa, però, pare essere la priorità della dirigenza del Newcastle, che comunque sta dimostrando tutta la sua ambizione andando a trattare profili di lusso, proprio come l’italiano. L’obiettivo è per l’appunto quello di fare sempre meglio, e di questo passo i bianconeri d’Inghilterra potrebbero iniziare piano piano a farlo.

Chiesa-Newcastle: 60MLN o niente

Il Newcastle vuole Federico Chiesa, ma per portarlo in Premier League c’è bisogno di accontentare le ferree richieste della Juventus. Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora non si schioderà dai 60 milioni di euro di cui si è già parlato nelle scorse settimane.

La possibilità di vendere Chiesa non significa assolutamente svenderlo, ed è per questo che la Juventus non lascerà in alcun modo partire il ragazzo per cifre attorno ai 40 milioni di euro.