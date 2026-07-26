Genoa: Nonostante i Gol di Amorim e Colombo, l’Amichevole con il Vicenza si Conclude in Parità

Un pomeriggio d’estate, il rumore secco del pallone e due lampi rossoblù: il primo porta la firma di Amorim, il secondo nasce dal dischetto e lo batte Colombo. Il resto è sudore, prove, piccoli errori che fanno crescere. E una parità che non pesa, ma racconta qualcosa.

Il ritorno in campo del Genoa

Il Genoa torna in campo per un’amichevole che profuma di preparazione. Ritmi spezzati, cambi numerosi, dettagli da registrare. Il test con il Vicenza ha messo in vetrina due volti chiari: la gamba c’è e il carattere pure. Il punteggio non è il centro della storia. Il centro, oggi, è come la squadra accende e spegne la luce, come cerca la porta, come si muove insieme.

Il primo gol e il rigore

Nel primo spartito spunta Amorim. Attacca lo spazio, si prende il tempo e mette dentro. Una rete pulita, che vale più dell’esultanza: vale l’idea. Poco dopo, la scena chiave che tutti ricordano in estate: il rigore. Sul dischetto va Colombo, e la palla entra. Gesto semplice, pressione addosso, esecuzione da attaccante che non trattiene il respiro. Al momento di scrivere non risultano ufficiali i minuti esatti dei gol: il club non li ha ancora comunicati in modo completo, e questo in pre-campionato accade spesso.

La risposta del Vicenza

Il Vicenza non sceglie il ruolo del figurante. È una squadra con storia, identità, e la memoria recente di una Coppa Italia alzata nel 1997. Tiene botta, spinge quando il Genoa arretra mezzo metro, sfrutta i momenti in cui le gambe pesano. E la partita scivola verso un pareggio che fotografa più l’andamento degli allenamenti che una verità definitiva sul campo.

Secondo me qui sta il punto che conta: i rossoblù hanno mostrato principi riconoscibili. Aggressione corta, linee vicine, ricerca dell’ampiezza quando serve. L’errore? Arriva quando la squadra si allunga, quando la pressione parte in ritardo. Tipico di luglio, tipico delle settimane in cui contano i carichi di lavoro.

Segnali incoraggianti: idee e personalità

Amorim gioca con leggerezza. Sceglie la giocata semplice, poi alza il tono quando fiuta l’1 contro 1. Questo è un segnale utile per Gilardino, che da mesi chiede coraggio, ma senza strappi inutili. Colombo, dal canto suo, trasforma un penalty e lavora spalle alla porta. Tiene su il pallone, apre il corridoio, porta i compagni a respirare. In amichevole si guarda questo: movimenti, letture, piccoli automatismi che tra poche settimane faranno differenza.

Il resto lo fanno i “mestieri” del calcio d’estate. Tanti cambi, tempi spezzati, ritmo che sale e scende. Qui il Genoa può crescere nella gestione. Servono dieci minuti di lucidità in più quando la gara si sporca. Servono secondi più rapidi nel riposizionamento dopo palla persa. Sono limature, ma contano.

Cosa resta dopo il fischio

Resta la sicurezza di avere due riferimenti offensivi vivi. Resta un’identità riconoscibile, che il pubblico vede e riconosce. Resta anche un monito: subire a tratti è normale, ma si può soffrire meglio. Dettagli? Le seconde palle, i falli tattici, le palle inattive difese con più cattiveria. Qui passerà la differenza tra un buon avvio e un avvio brillante.

Il risultato è una parità, sì. Ma il conto che il tifoso fa tornando a casa parla di altro: di un Grifone che ha voglia, che cerca la porta, che non si accontenta della giocata bella se non serve alla squadra. E allora viene naturale chiedersi: quando il caldo lascerà spazio alle prime notti di campionato, quanta luce in più accenderà questo Genoa? Immagino un Ferragosto che odora di erba bagnata e cori in salita. Basta un attimo, e la stagione si apre davvero.