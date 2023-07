Calciomercato, super colpo fra i pali: il portiere ha firmato

Il calciomercato continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei ed in tutti ruoli del campo, visto che sono oggetto di desiderio dei migliori club d’Europa e del mondo non solo gli attaccanti, ma anche i difensori, i centrocampisti ed i portieri ovviamente.

Uno degli ultimi movimenti registrati ed ufficializzati ha a che vedere proprio con un estremo difensore, che dopo tante chiacchiere ha finalmente raggiunto l’accordo con il suo club. Per lui si è parlato ed ipotizzato tanto in questo calciomercato, ma la sua volontà alla fine ha prevalso su tutto, visto che alla fine è stato accontentato.

Il portiere ha dunque firmato col club nelle ultime ore, come confermato alla fine anche dalla stessa società tramite un post sui propri canali social. Un super colpo questo messo a segno dalla dirigenza, che ora metterà a disposizione del mister un roster di portieri di tutto rispetto in vista della prossima stagione.

Calciomercato, il portiere ha firmato: è ufficiale

Importanti novità arrivano in merito al futuro del portiere in questo calciomercato, di cui si è parlato incredibilmente troppo poco nel corso di queste prime settimane di sessione. Una personalità come lui in uno spogliatoio servirebbe a prescindere, nonostante nelle ultime stagioni non sia riuscito a dare effettivamente il suo contributo.

Quanto fatto in carriera è però sotto gli occhi di tutti, e questo è stato compreso da un club che nel corso delle scorse settimane ha individuato in lui il profilo giusto sul quale puntare per andare a completare il roster dei portieri. Dopo settimane di ferree trattative, indecisioni ed offerte, alla fine nelle scorse ore è stato raggiunto il tanto atteso accordo fra le parti, che di fatti permette al giocatore di tornare a difendere i pali della squadra dopo la scorsa stagione.

Nella giornata di oggi sono anche arrivate le firme sugli appositi contratti, come confermato anche dallo stesso club tramite un post che immortala il portiere stringere la mano al mister. Il tutto è dunque praticamente ufficiale, Loris Karius ha rinnovato con il Newcastle.

Karius ha rinnovato col Newcastle: i dettagli

Il Newcastle ha puntato ancora una volta su Loris Karius. Dopo le ultime, complicate, stagione, scandite da errori su errori, in maglia Magpies il portiere tedesco è tornato a sorridere e fare quello che più gli piace.

Una dimostrazione d’affetto e di fiducia che Karius non ha alcuna intenzione di deludere, anche perché il Newcastle poteva puntare su altro ma alla fine ha preferito rivalutare ancora una volta l’ex Liverpool, che ha firmato con i Magpies sino al giugno 2024.

Rinnovo firmato: Karius prossimo titolare del Newcastle?

Con il rinnovo Karius si lancia ancora di più nel mondo Newcastle. E se fosse lui il prossimo titolare nella formazione di Howe? Al momento un’ipotesi del genere è difficile, anche perché nelle gerarchie del giovane tecnico inglese il tedesco parte decisamente dietro rispetto a Pope, che nella scorsa stagione si è una volta e per tutte consacrato.

Mai dire mai però, anche perché tornando in campo dopo due anni Karius ha dimostrato di avere carattere, lo stesso che potrebbe permettergli di ritornare ad alti livelli.