David De Gea in Serie A, colpo di scena sulla destinazione: l’annuncio dall’estero

Annuncio dall’estero in merito al futuro di David De Gea, finito al centro delle voci di calciomercato in Serie A.

Il portiere che nell’ultimo decennio è stato ritenuto come uno dei migliori estremi difensori al mondo, ha vissuto una parabola discendente tra i pali del Manchester United, vivendo da titolare del club dei Red Devils quello che è stato probabilmente uno dei periodi peggiori per la storia del club inglese.

Ormai svincolato da praticamente un mese, perché non ha rinnovato i suoi accordi col club britannico, David De Gea è l’occasione di calciomercato a costo zero. E in Serie A ci sono diversi club pronti a mettere le mani su di lui.

Calciomercato Serie A, dall’estero svelano la destinazione di De Gea

C’è la Serie A su De Gea che, a sorpresa, potrebbe diventare uno dei portieri titolari ai vertici del campionato italiano.

Alcune situazioni tra i pali sono da sistemare, ma ci sono due club in particolare oltre all’Inter, che potrebbero aver bisogno di un profilo del genere, con De Gea che rappresenterebbe il gran colpo in porta per il 2024 in Serie A.

L’Inter sembra direzionata su Sommer, anche se la situazione è ancora tutta da verificare. Secondo quelle che sono le voci dalla Spagna, De Gea potrebbe sorpassare lo svizzero e diventare il nuovo portiere dell’Inter. Sullo sfondo, sempre in Serie A, due altre opzioni per il portiere spagnolo, che piace a due club in particolare.

Mercato Inter, su De Gea ci sono altri due club

Oltre all’Inter, ci sono un paio di club in Serie A che potrebbero puntare su David De Gea. Parliamo non solo del club nerazzurro infatti, ma ci sono anche Roma e Juventus. In entrambi i casi, rispettivamente, sarebbero da valutare le posizioni dei portieri titolari, Rui Patricio e Szczesny.

I due portieri non hanno il futuro certo, compreso il polacco perché attraverso quella che è la rivoluzione cominciata da Giuntoli, le cose potrebbero cambiare anche sui punti fermi del club bianconero. David De Gea è il profilo ideale per la Juventus e potrebbe approdare in Italia, secondo quanto riferito da Marca, in Spagna.

Ultime su De Gea: opzione anche in Arabia Saudita

C’è un’altra opzione, anche se De Gea preferirebbe giocare ancora tra le coppe europee – specie in Champions League -, legata ai soldi dell’Arabia Saudita. Perché non sono mancate le proposte oltreoceano per l’estremo difensore spagnolo che, dopo l’approdo di Ospina e Mendy, potrebbe essere un nuovo terzo portiere in arrivo dal calcio dei top campionati europei.