Cambia tutta la dirigenza dopo il ricorso: nuovo ribaltone

Continua il caos nel calcio italiano, tra ricorsi e penalizzazioni e cambi di dirigenza che stanno stravolgendo i campionati.

Nelle ultime ore è iniziata la fase più complicata per tutto il calcio italiano perché ci sono ancora ricorsi e penalizzazioni in corso e che vanno a definire e chiarire i calendari e i nuovi campionati. C’è stato il forte rischio di compromettere l’inizio del campionato perché alcune delle più importanti società italiane sono state – sono ancora – sotto l’occhio attento della FIGC per circostanze ancora non del tutto risolte.

Ora ci sono momenti di chiarezza che fanno tirare un sospiro di sollievo anche a tutti i tifosi che attendono di capire anche come sarà costruita la nuova rosa.

Ricorso in FIGC e nuovo ribaltone: cambia la dirigenza

In FIGC ci sono ancora molte situazioni da chiarire prima dell’inizio dei campionati, per evitare che ci siano nuovi problemi a dar fastidio alle squadre che si stanno preparando ad una stagione che si preannuncia estremanente intensa e complicata.

Molte le società sono rimaste a lungo in attesa delle delle decisioni della Federazione, visto che ci sono stati dei problemi con i pagamenti e c’è stato il rischio penalizzazioni.

La querelle tra la nuova Sampdoria e il presidente Massimo Ferrero ha creato panico e caos anche alla nuova dirigenza, oltre che alla tifoseria. Era atteso per oggi un incontro decisivo che può stabilire con certezza il futuro.

Sampdoria, cambia definitivamente il CdA: respinto il ricorso di Ferrero

La Sampdoria è passata di mano ed è riuscita a salvarsi dal fallimento. Ora il club blucerchiato giocherà in Serie B ma le intenzioni della nuova proprietà sono molto chiare: risalire immediatamente in Serie A e ricominciare alla grande con nuovi progetti importanti.

La nuova Sampdoria è pronta a spiccare il volo ma fino a qualche ora fa c’è stato un ostacolo molto grande, legato alla vecchia gestione, con Massimo Ferrero che detiene una minima percentuale e non voleva firmare il passaggio di proprietà definitivo. Ha fatto ricorso e oggi è stata una giornata decisiva in casa Doria.

Dopo la sentenza del Tribunale di Genova sul ricorso di Massimo Ferrero, è andata in scena questo pomeriggio l’assemblea degli azionisti della società blucerchiata: si è deciso il nuovo CdA.

Nuovo CdA Sampdoria: due nuovi ingressi

Con il ricorso di Massimo Ferrero definitivamente respinto, la Sampdoria è pronta ad iniziare il nuovo corso. Le nuove figure saranno determinanti per riportare presto in Serie A la squadra blucerchiata.