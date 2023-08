Scacco matto Giuntoli: altra beffa dopo Lukaku scippato all’Inter

Un’altra beffa legata a un nuovo attaccante, con la Serie A deturpata dalle scelte di Giuntoli, che trova così un altro colpo.

Perché, attraverso una mossa astuta, il ds della Juventus sta muovendo sotto banco alcune delle sue pedine per lo scatto matto che porta al gran colpo in attacco, mettendo pressione ad un club in particolare.

Oltre Lukaku, si muove in gran segreto Giuntoli e mette pressione a chi dovrà cedere la punta alla Juventus. Il sostituto di Vlahovic è stato scelto, ora l’ex ds campione d’Italia col Napoli è pronto a muovere molte delle sue pedine per il gran calciomercato che aspetta la Juventus nel caldo agosto che è appena cominciato.

Calciomercato, scacco matto Giuntoli: ecco cos’ha fatto

La Juventus sta lavorando sotto banco e in gran segreto per il calciomercato che sta portando avanti Cristiano Giuntoli, in costante contatto con Allegri e tutto il suo staff dirigenziale.

È nota la posizione della Juventus su Lukaku in attacco, come sostituto diretto di Dusan Vlahovic, qualora il serbo dovesse salutare i bianconeri nell’immediato.

E allora Giuntoli, riuscendo nell’ennesima mossa di disturbo, potrebbe togliere un attaccante ad una rivale, prendendo comunque Lukaku: è la mossa Morata, centravanti sul quale la Juventus si è mostrata interessata per mettere pressione al Chelsea.

Mercato Juventus, la mossa Morata spiazza il Chelsea: così si arriva a Lukaku

Sono i colleghi de Il Corriere dello Sport, nella loro versione in digitale, a svelare quella che è la mossa Morata per favorire il trasferimento di Lukaku alla Juventus. Mostrandosi interessato all’ex bianconero, che gradirebbe in ogni caso la destinazione, il Chelsea potrebbe calare le proprie pretese economiche sull’operazione Lukaku, per permettere alla Juventus di liberare il club dal suo pesante cartellino.

L’ingaggio di Lukaku al Chelsea è troppo dispendioso e i Blues, che non puntano su di lui, potrebbero cederlo quanto prima per evitare che Giuntoli e la Juventus vadano su un nuovo centravanti, come stanno infatti facendo col colpo Morata. L’ex bianconero però, ad oggi, risulterebbe essere solo una “pedina del gioco di Giuntoli”.

Ultime su Morata: la Roma vuole una risposta subito

Così facendo, Cristiano Giuntoli non solo metterà pressione al Chelsea per cedere Lukaku, ma troverà anche la Roma indispettita per Alvaro Morata. Due beffe in una, complicando così le cose anche per una rivale come la società capitolina che si giocherà un posto in Champions proprio coi bianconeri, nella stagione che è alle porte.