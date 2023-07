Calciomercato, incredibile tradimento al Milan: c’è la Juve

Nel corso del calciomercato del 2023 potrebbe consumarsi uno dei più grandi tradimenti della storia del calcio moderno. Dopo aver giurato amore al Milan, uno degli ultimi grandi calciatori a vestire la maglia rossonera potrebbe passare alla Juventus.

Juventus: arriva un big rossonero?

Dal Milan alla Juventus, ancora. Non è da escludere che nel corso di questa sessione di calciomercato possa andare in scena un altro grande tradimento. La Juventus nelle ultime settimane sta cambiando pelle. Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli come ds, i bianconeri hanno cominciato l’opera di ringiovanimento. Questa sta coinvolgendo diversi senatori (tra i quali Bonucci), ma anche calciatore giovani che sono già ritenuti fuori dal progetto (vedi Chiesa). Tra questi anche Dusan Vlahovic, acquistato un anno e mezzo fa per 80 milioni di euro dalla Fiorentina e già finito ai margini del progetto tecnico di Allegri.

Per questo motivo, secondo le ultime notizie di mercato, Vlahovic potrebbe essere il primo calciatore della Juve a lasciare Torino in questa sessione di mercato. Senza Europa i bianconeri cercano fondi, e le uscite saranno fondamentali. Per tale motivo, la Juve avrebbe già fissato in 65 milioni di euro la cifra della cessione del serbo. Soldi che serviranno a trovare un sostituto dell’attaccante ex viola, ma anche a finanziare il mercato in entrata.

Se Lukaku sembra il primo della lista per l’attacco, con la cessione di Vlahovic alla Juventus potrebbe arrivare anche Gigio Donnaurumma. Il portiere italiano, oggi al PSG, potrebbe non essere al centro del progetto di Luis Enrique che cerca un portiere maggiormente abile con i piedi.

Juve, che sgarbo al Milan

Secondo quanto filtra da Torino, la Juventus sarebbe pronta a cedere anche il portiere polacco Szczesny, valutato 20 milioni di euro da Giuntoli e nelle ultime ore accostato al Bayern Monaco, anche se per i tedeschi valutano più piste.

Come riportato da Sportmediaset, infatti, i bavaresi lavorano anche su Raya, ma qualora non riuscissero ad arrivare al loro primo obiettivo Szczesny potrebbe sbarcare in Bundesliga (con Sommer all’Inter).

Un incrocio che coinvolgerebbe anche lo stesso Donnarumma. Come detto l’italiano non è certo un intoccabile per Luis Enrique. Al momento i bianconeri non hanno ancora chiesto informazioni sul portiere per evitare un interferenza nella cessione di Vlahovic al PSG. Ma una volta fissato anche il prezzo del portiere, se gli incastri andassero nel posto giusto, allora la Juve potrebbe piombare su Donnarumma, con buona pace del Milan e dei tifosi rossoneri ai quali il portiere aveva giurato amore.