Wanda Nara: arriva la decisione definitiva

Arriva la decisione definitiva. Riguarda Wanda Nara, protagonista di un momento delicatissimo e drammatico. Il mondo è in ansia per lei.

Le notizie si rincorrono di ora in ora, l’angoscia del popolo del web cresce a dismisura. Perché lei potrà anche essere un personaggio controverso, potrebbe anche suscitare scarsa simpatia a qualcuno, ma rimane una donna giovanissima e soprattutto una madre di cinque figli piccoli e, se la notizia fosse confermata, quello che le sta accadendo non può che lasciare attoniti.

Sembra, però, ci siano pochi dubbi sulla malattia di Wanda Nara. Eravamo abituati a vederla “giganteggiare” sui social in pose sexy, eravamo abituati a leggere dei suoi tormenti amorosi con il marito Maurito Icardi, ma mai ci saremmo aspettati quanto sta accadendo.

La bionda show girl sudamericana, consorte dell’ex bomber dell’Inter, sarebbe affetta da leucemia. Un fulmine a ciel sereno, un fulmine che si sarebbe abbattuto da pochissimo tempo sulla sua vita e, naturalmente, anche sulla sua famiglia.

Wanda, come noto, in precedenza legata ad un altro calciatore, ovvero Maxi Lopez, oggi proprietario degli inglesi del Birmingham, ha ben cinque figli. Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012) li ha avuti dal biondo ex attaccante della Sampdoria. Da Icardi, di cui poi diventata procuratrice sportiva, ha avuto due figlie: Francesca (nata nel 2015) e Isabella (nata nel 2016).

Wanda Nara, Maxi Lopez parte per l’Argentina per badare ai figli

Wanda sarebbe ricoverata in una nota clinica di Buenos Aires per i primi esami. A confermare la serietà delle sue condizioni è il post di Maxi Lopez che, agitatissimo, non fa riferimento all’ex moglie ma lascia intendere che sta per partire per l’Argentina per badare ai suoi tre figli, chiaro segnale che per un po’ la madre non sarà con loro e deve pensarci lui.

A qualche media argentino Maxi Lopez avrebbe indirettamente lasciato intendere che rimarrà a Buenos Aires finché Wanda avrà bisogno, finché soprattutto i suoi figli avranno bisogno di lui. Insomma, di fronte ad un evento del genere, il passato burrascoso viene seppellito.

Non ha rilasciato commenti, almeno per ora, Maurito Icardi, che ha però lasciato intendere che il momento è di quelli delicatissimi e che la moglie avrà tutto il suo appoggio, tutto il suo sostegno. Sul proprio profilo Instagram, l’ex attaccante del Paris Saint Germain, ha postato una serie di foto con Wanda e ha aggiunto un cuore rosso e l’emoticon di un leone. Il post ha ricevuto tantissimi commenti.

I fan le sono vicino, il popolo del web è commosso e addolorato per quanto le sta accadendo. Nessuno se lo aspettava ma le sorprese della vita, come queste, sono possibili e quando arrivano, quando la spada di Damocle ti pende sulla testa, diventa fondamentale l’appoggio di chi ti ama, di chi ti vuole bene. La showgirl e agente, secondo quanto riportano i media sudamericani in queste ore, ha svolto una serie di accertamenti e i risultati emersi hanno evidenziato dei valori gravemente alterati. In particolare la Nara avrebbe i globuli bianchi alti e la milza dilata. Potrebbe davvero avere la leucemia.