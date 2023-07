Dove giocherà Kylian Mbappè? Il grandissimo tormentone dell’estate porta il nome del francese, già campione del Mondo e protagonista anche dell’ultimo Mondiale. L’unica certezza ad oggi è che il calciatore francese non rinnoverà con il PSG il suo contratto in scadenza da un anno. Nonostante la possibilità dei pargini di estendere il suo accordo, il calciatore vuole andare via e vorrebbe giocare nel Real Madrid.

Mercato: prestito per Mbappè, le ultime

Nelle ultime settimane si era parlato della possibilità di Kylian Mbappè di giocare in Serie A. Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, il PSG potrebbe decidere di cedere Mbappè in prestito nel corso di questa sessione di calciomercato.

Dopo aver rifiutato l’offerta dell’Al Hilal di un contratto biennale da 400 milioni più 300 milioni da versare ai parigini, l’attaccante aspetta il Real Madrid. Il club francese ad oggi non sembra disposto ad accontentare le richieste del club transalpino per acquisire con un anno di anticipo il calciatore e aspettare il suo arrivo a costo zero. Intanto il francese è stato messo fuori rosa a Parigi, per questo il club campione di Francia cerca una soluzione per questa stagione che potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Come riportato dal Daily Mirror, infatti, l’attaccante classe ’98 potrebbe giocare la stagione 2023/24 a Liverpool in prestito e non in Serie A.

Le ultime sul futuro di Mbappè

Il club inglese sarebbe disponibile a prendere Mbappè nel corso del mercato 2023 per un anno attraverso un prestito secco annuale (molto oneroso, con cifre ancora da stabilire). Una disfatta per il PSG che in ogni caso permetterebbe al club di guadagnare qualcosa e risparmiare almeno una parte dell’ingaggio che pesa tanto a bilancio.

Come riferiscono da oltremanica il Liverpool sembrerebbe una destinazione particolarmente gradita alla famiglia del calciatore, soprattutto alla mamma di Mbappé, nonché sua agente, che ha sempre seguito con passione il club di Klopp. Ovviamente il prestito di Mbappè al Liverpool per un anno non sarebbe per il calciatore una soluzione definitiva ma solo temporanea. In una stagione l’attaccante potrebbe misurarsi finalmente con un campionato probante come la Premier League prima di accasarsi al Real Madrid, il club nel quale Kylian spera di giocare fin da bambino per proseguire la gloriosa storia dei Galacticos. L’affare, in questo modo, potrebbe mettere d’accordo tutte le parti, evitando lo scenario che si profila ovvero una stagione da separato in casa di Mbappè al PSG.