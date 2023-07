Juventus beffata: sta chiudendo con la Fiorentina

Il calciomercato in Serie A sta partendo con tanti movimenti e da un momento all’altro ci saranno dei nuovi acquisti importanti che possono dare una svolta ai progetti, intanto la Fiorentina può beffare la Juve.

Ultime notizie che riguardano quello che sarà il futuro del calciatore che ora si trova ad un bivio, perché ci sono più squadre interessate a lui ma potrebbe uscirne una alla scoperto per chiudere definitivamente l’affare.

Settimane decisive per il mercato in Italia e per il trasferimento di alcuni giocatori. Perché la situazione sembra essere questa per il giocatore che è sempre più contesto da diverse società.

Calciomercato Serie A: la Fiorentina beffa la Juve

Tanti movimenti di mercato che faranno Fiorentina e Juventus in vista del prossimo anno, perché le due squadre hanno intenzione di migliorarsi e migliorare anche l’ultima classifica di Serie A dove sono arrivate rispettivamente all’ottavo e settimo posto. Intanto, il loro futuro è legato per la prossima stagione anche dalla partecipazione alla prossima Conference League.

Se la Uefa dovesse escludere la Juve per il caso plusvalenze e manovra stipendi allora ad andare a giocare la competizione sarà la Fiorentina. Che già quest’anno è arrivata fino in finale e perso nei minuti di recupero a testa altissima.

Intanto, il mercato potrebbe decollare da un momento all’altro per entrambe anche in base a tutto questo. Infatti, ci sono delle novità che ora riguardano la Fiorentina che potrebbe anche beffare la Juventus in vista dei prossimi giorni con l’acquisto di un nuovo talento italiano del futuro.

Fiorentina: Parisi il colpo, Juventus e Inter beffate

Potrebbe arrivare un nuovo rilancio nelle prossime ore, perché già qualche giorno fa c’è stata la prima offerta ufficiale da parte della Fiorentina che vuole anticipare le avversarie come Juventus e Inter. Un’offerta di 10 milioni e bonus che però è stata rifiutata da parte dell’Empoli che ne chiede 15.

Prossime ore decisive per il futuro del terzino classe 200 che potrebbe decidere di scegliere il progetto della Fiorentina in vista della prossima stagione e del futuro. Ora i viola puntano a chiudere per Fabiano Parisi andando a rinforzare ulteriormente la corsia mancina e ci sarà un incontro con il presidente Corsi dell’Empoli per provare a chiudere. Sviluppi già nelle prossime ore.

Fiorentina: Biraghi fa coppia con Parisi

La Fiorentina è pronta ad accogliere Parisi in rosa che andrebbe a formare una coppia importante con Biraghi sulla sinistra. Presente e futuro pronti ad andare avanti, i due hanno anche lo stesso agente. Juventus e Inter hanno rallentato e per questo motivo ora il giocatore potrebbe essere portato a scegliere il progetto dei viola per il prossimo anno.