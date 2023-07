Juventus, inibizione per 16 mesi: c’è anche una multa salata

Non finiscono i problemi in casa Juventus: per il caso stipendi è arrivata la condanna definitiva per l’ex bianconero

Una rivoluzione totale da diversi mesi in casa Juventus per compiere un netto taglio col passato. Il club bianconero è rinato con nuove figure dirigenziali per cercare di ripartire in alto la compagine torinese dopo anni vissuti in maniera caotica.

La Juventus è tornata alla ribalta lavorando quotidianamente per porre le basi di un nuovo progetto dopo i problemi con i casi plusvalenze e stipendi. Una situazione caotica e ricca di problemi emersi in questi mesi in casa bianconera. Ora tutto è cambiato per un futuro più roseo che mai: tante modifiche anche a livello dirigenziale dimenticando in fretta i tempi bui. Da agosto la Juventus cercherà di ripartire forte con un progetto tecnico molto solido visto l’arrivo del neo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che ha contribuito alla vittoria dello Scudetto del Napoli.

Juventus, il caso stipendio: la condanna decisiva

Ora è arrivata la condanna ufficiale con tutto riportato nei minimi dettagli dall’Ansa. Al momento non si conoscono le motivazioni della sentenza: è arrivata pochi minuti fa la sanzione per l’ex dirigente dei bianconeri.

Come riportato in anteprima dall’Ansa 16 mesi di inibizione più una multa salata da 60mila euro inflitti dal Tribunale Federale Nazionale per l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, per quanto riguarda la manovra stipendi. Ora l’ex numero uno del club bianconero aspetterà prima di conoscere le motivazioni della sentenza per il possibile ricorso da fare. Per il caso plusvalenze Agnelli è già stato inibito per due anni per un totale di 40 mesi complessivi.

Da questa mattina è andata avanti l’udienza con la Procura Figc che aveva chiesto inizialmente 20 mesi di inibizione per Agnelli, per i vari rapporti con gli agenti e i vari affari messi in atto con le altre squadre.

La Juventus ora vorrebbe ripartire più forte di prima andando a puntellare l’apparato dirigenziale per poi pensare a nuovi innesti di qualità per Massimiliano Allegri. Idee entusiasmanti per rivoluzionare completamente il club bianconero per farlo tornare in auge. Novità importanti in queste settimane per dimenticare in fretta il passato per splendere nuovamente di luce propria dopo mesi vissuti nell’oblio.