Calciomercato Fiorentina: arriva l’ex Liverpool, era pupillo di Klopp

La Fiorentina ha da che smaltire la delusione delle doppie finali perse in questo finale di stagione, e per farlo Rocco Commisso ha intenzione di mettere a disposizione di Vincenzo Italiano una formazione più forte e completa per migliorare i risultati dell’ultima annata.

A fronte di questo sul taccuino di Pradè, del presidente e dello stesso mister sono presenti diversi nomi interessanti, ma per questo calciomercato la Viola ha intenzione di operare in maniera mirata e puntare, in particolare, su un ex giocatore del Liverpool. Stando alle ultime notizie, infatti, la Fiorentina è pronta a portare in Serie A un pupillo di Klopp.

Calciomercato Fiorentina: arriva un ex Liverpool

Importanti novità arrivano in merito a questo calciomercato in entrata della Fiorentina, desiderosa di mettersi alle spalle le due finali perse a maggio e programmare al massimo la prossima stagione, dove l’obiettivo principale è sicuramente quello di ritrovare l’Europa.

Le basi per farlo ci sono, ma la formazione di Vincenzo Italiano ha comunque bisogno di qualche rinforzo per completarsi e migliorarsi, soprattutto in quei reparti dove in questa stagione l’allenatore ex Spezia ha avuto meno possibilità di soluzioni. Commisso crede nell’operato e nel progetto tecnico del suo “condottiero”, ed è per questo che con Pradè il presidente della Fiorentina è pronto ad accontentare le richieste di Italiano. In queste tanti nomi intriganti sono stati accostati alla Viola, ma al momento l’attenzione del club toscano si sarebbe posato su ex giocatore del Liverpool, pupillo di Jurgen Klopp.

Stando infatti a quanto riportato da il Copenaghen Sundays, alla ricerca di un vice Terracciano all’altezza, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sull’estremo difensore del Copenaghen Kamil Grabara. Il portiere, classe ’99, in questa stagione in Danimarca ha giocato ben 32 partite, cinque delle quali in Champions League, riuscendo a mantenere per ben 12 volte la sua porta involata.

La Fiorentina pensa a Grabara per la porta: il Copenaghen fissa il prezzo

Con un Sirigu sul quale si può fare poco affidamento, la Fiorentina avrebbe iniziato a cercare un nuovo portiere in questo calciomercato. Fra i tanti nomi seguiti, a quanto pare, la scelta del club gigliato sarebbe ala fine ricaduta su Kamil Grabara del Copenaghen, esterno difensore polacco.

Classe ’99, i danesi vorrebbero evitare di fare a meno di uno dei pilastri della loro formazione, ma difronte ad un’offerta importante potrebbe partire. La Fiorentina, ovviamente, non ha intenzione di investire gran parte del suo budget in Grabara che, comunque, non dovrebbe costare tantissimo. Stando infatti a dati Transfermarkt, la valutazione dell’estremo difensore polacco dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro.

La Serie A segue Grabara: la Fiorentina non è la sola

La Fiorentina non è l’unico club di Serie A che starebbe seguendo in questo calciomercato Kamil Grabara. Stando infatti a quanto riportato sempre da il Copenaghen Sundays, anche l’Inter sarebbe sulle tracce del polacco, indicato essere il perfetto vice di André Onana.