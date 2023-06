Sabrina Salerno, è show in bikini: curve sinuose

Spettacolo assoluto in costume come sempre, Sabrina Salerno non delude le aspettative degli ammiratori: fisico irresistibile

Sulla cresta dell’onda fin dagli anni Ottanta, ancora oggi Sabrina Salerno è uno di quei personaggi che mettono davvero tutti d’accordo e continua a raccogliere consensi a non finire. Parliamo di una delle presenze sceniche fondamentali del nostro mondo dello spettacolo, una icona assoluta di fronte alla quale non si può che rimanere senza parole.

Cantante e showgirl apprezzatissima, con un mix di fascino, carattere e carisma probabilmente unico al mondo, fin da giovanissima ha lasciato il segno e ha attirato su di sé le attenzioni di generazioni su generazioni di ammiratori. Non soltanto quelli della prima ora, che la seguono fin dal suo debutto, ma anche i giovanissimi, che rimangono naturalmente incantati e ipnotizzati dalla sua classe esplosiva, che non può certo lasciare indifferenti.

Incurante della carta di identità, Sabrina continua a regalare spettacolo in ogni dove. In tv come sui social, come sul palco. La sua passione e la sua energia non vengono meno e ne abbiamo avuto prova nei mesi scorsi, quando è stata protagonista di un lungo tour in giro per l’Europa. Le tante date sostenute in Francia, Spagna e Svizzera hanno dimostrato quanto Sabrina sia intramontabile e apprezzatissima anche all’estero.

Sabrina Salerno, sirena ammaliante sulla barca: la scollatura è un trionfo di sensualità

Grande successo, dicevamo, per le sue recenti esibizioni, con immagini che in giro per il vecchio continente hanno lasciato senza parole. Pienone in ogni appuntamento e visioni spettacolari, con le solite movenze seducenti sul palco che hanno infiammato il pubblico. Adesso, è il momento di rilassarsi e di godersi l’estate. Per lei ma anche per i suoi tanti fan, che erano in attesa di immagini come questa.

In questi anni, nel periodo estivo Sabrina ha dato sempre il meglio di sé e non poteva essere altrimenti. Un trend destinato a confermarsi anche nel 2023. Sabrina ha compiuto quest’anno 55 primavere, ma sembra sempre in forma come una ragazzina. E le pose in costume ce lo dimostrano ogni volta. Veri e propri capolavori che alzano le temperature e accendono la fantasia come non mai. Trovare le parole giuste per commentare tutto questo è impresa ardua. Scollatissima in barca, Sabrina fa strage di cuori come al solito. “E le 20enni mute“, ribadiscono tra i commenti gli ammiratori più irriducibili.