Calciomercato, riecco Jovic: destinazione a sorpresa e addio Fiorentina

Luka Jovic dopo un passato al Real Madrid e un’esperienza fatta di alti e bassi alla Fiorentina, potrebbe ripartire.

Destinazione a sorpresa quella che riguarda l’attaccante serbo, inaspettata, stando a quella che è la notizia arrivata in serata sul suo futuro e sul suo potenziale prossimo club.

Il centravanti serbo sarebbe in uscita dal club viola, con la stessa Fiorentina che punterebbe su Cabral come attaccante principale titolare della prossima stagione che è ormai alle porte, quando manca poco meno di un mese all’inizio del campionato di Serie A.

Calciomercato, colpo Jovic: via dalla Fiorentina, la destinazione

La destinazione è a sorpresa per l’ex Real Madrid e centravanti della Fiorentina, che avrebbe convinto poco Rocco Commisso e l’intera società viola. Malgrado i gol trovati in coppia con Cabral nell’alternanza in avanti, dal dopo Vlahovic non si sono trovati i gol attesi dall’ex Real.

Il calciatore che arrivava con le più alte aspettative, rischia di finire fuori dal progetto di Vincenzo Italiano che punterebbe su altro in avanti.

E la sua voglia di tornare a incidere e non perdere il ruolo da centravanti nella Serbia che vedrebbe protagonista appunto l’ex viola Vlahovic, porta Jovic a scegliere una nuova soluzione. E a sorpresa, la destinazione, potrebbe essere legata alla Stella Rossa di Belgrado.