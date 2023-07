De Zerbi beffa la Juventus coi soldi inglesi: affare in chiusura

Roberto De Zerbi è pronto a beffare Cristiano Giuntoli e la Juventus attraverso l’imminente calciomercato.

Coi soldi della Premier League e con un Europa da giocare, il Brighton può permettersi colpi importanti per la prossima stagione, beffando così la Juve su quelli che sono i calciatori a disposizione dei bianconeri per l’annata che è alle porte.

Tra poco meno di un mese comincia la Serie A e la nuova stagione che vede protagonista la Juventus, succederà anche in Premier League con il Brighton pronto a giocarsi un’annata anche in Europa, la prima della sua storia tra le manifestazioni Uefa.

Calciomercato, De Zerbi beffa la Juventus: colpo in chiusura

Ora il Brighton fa sul serio, per volontà di Roberto De Zerbi, che beffa così la Juventus per quanto riguarda il colpo di calciomercato.

La notizia questo pomeriggio, sull’inserimento nella trattativa da parte del Brighton che dopo aver concluso l’affare Igor dalla Fiorentina, diventato ufficialmente il nuovo difensore del club inglese, punta ora un altro difensore dal campionato italiano, precisamente da un club bianconero.

L’obiettivo di calciomercato del Brighton accumuna la Juventus perché adesso sarebbe in vantaggio la società britannica sul colpo che porta a Holm dello Spezia. Il giocatore bianconero, che piace tanto alla Juventus che lo sta seguendo con Cristiano Giuntoli, potrebbe finire al Brighton.

Calciomercato Brighton, colpo Holm: beffa alla Juventus

Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb, la Juventus potrebbe essere beffata dal Brighton sul colpo Emil Holm.

Il difensore svedese, seguitissimo in Serie A dalla Juventus e non solo, potrebbe lasciare lo Spezia per trasferirsi in Premier League col Brighton che troverebbe via diretta per il trasferimento in Inghilterra. Il motivo è legato alla possibilità da parte del club britannico di riuscire a concludere l’affare con facilità, accontentando lo Spezia sulle cifre dell’affare che si avvicinano infatti più alle stesse richieste dei liguri, rispetto a quanto non abbia fatto la Juventus.

Ultime su Holm: verso il Brighton, ma c’è un altro club oltre la Juventus

È da chiarire il futuro dell’esterno svedese che piace alla Juventus, ma spinge ora il Brighton verso l’acquisto dallo Spezia. Lo stesso esterno piace a Meluso, ex ds dello Spezia proprio e adesso nuovo direttore sportivo del Napoli. I partenopei, campioni d’Italia, potrebbero puntare su di lui anche se al momento resta ferma la posizione di Zanoli, col club che tratta anche il possibile arrivo di Davide Faraoni dall’Hellas Verona.