Inter senza freni: altri due colpi per completare l’11 titolare

Dopo aver festeggiato l’arrivo di Davide Frattesi dal Sassuolo, i tifosi nerazzurri possono esultare per altri due grandi colpi.

L’Inter ha messo a segno il secondo colpo di questo suo calciomercato estivo, per la gioia di tutti i tifosi che si aspettavano un arrivo di spessore a centrocampo. Subito dopo aver concluso l’affare che ha portato Marcelo Brozovic in Arabia, precisamente all’Al-Nassr, Marotta e Ausilio si sono assicurati Davide Frattesi dal Sassuolo. Un rinforzo molto importante per Simone Inzaghi, che può così avere a disposizione già per il ritiro estivo uno dei migliori centrocampisti dell’ultimo campionato di Serie A.

Per arrivare a Frattesi l’Inter ha dovuto superare la concorrenza di diversi club italiani, tra cui Roma, Juventus e Milan. Alla fine è prevalsa la volontà del giocatore, che fin da subito ha fatto capire di preferire la destinazione nerazzurra. Con Frattesi, come detto, l’Inter ha centrato il secondo acquisto di questa estate. In precedenza era arrivata l’ufficialità di Marcus Thuram, arrivato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach. L’attaccante francese prende il posto di Edin Dzeko, passato al Fenerbahce.

Nonostante i due rinforzi di grande livello, a cui si è poi aggiunto l’arrivo di Juan Cuadrado a parametro zero, i tifosi si aspettano qualche altro colpo nelle prossime settimane. Marotta e Ausilio stanno sondando il mercato per cercare di regalare al tecnico piacentino qualche altra pedina, in modo tale da avere a disposizione un organico che possa competere per tutti gli obiettivi e magari tentare nuovamente la scalata alla Champions League.

Altri due colpi per l’Inter: ormai ci siamo

Prima di tutto l’Inter deve risolvere la situazione relativa al portiere. André Onana è infatti passato al Manchester United mentre Samir Handanovic ha messo fine alla sua lunga militanza in nerazzurro (11 stagioni per lo sloveno). Proprio in queste ultime ore sembra che l’Inter si sia ulteriormente avvicinata a Yann Sommer, portiere del Bayern Monaco e della Nazionale svizzera. L’estremo difensore elvetico è la priorità per Marotta e Ausilio, che sperano di chiudere il trasferimento già nelle prossime ore.

Oltre al portiere, la Beneamata guarda con attenzione anche a un possibile rinforzo in attacco. Dzeko è stato ben sostituito da Thuram ma ora c’è da trovare un valido sostituto a Lukaku, che ha rotto i contatti con l’Inter ed è in trattativa con la Juventus. Ecco perché la dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi su Alvaro Morata, dato che l’attaccante dell’Atletico Madrid tornerebbe molto volentieri in Serie A.

La clausola di Morata è di 21 milioni di euro ma l’Inter è convinta di poter strappare il bomber spagnolo ai Colchoneros a una cifra più bassa. L’impressione è che entrambi gli affari siano in dirittura d’arrivo.