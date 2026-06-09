Fantacalcio Mondiale: Guida alla Squadra dell’Arabia Saudita – Chi Scegliere, Sorprese e Strategie

Una nazionale che non fa rumore ma lascia il segno. L’Arabia Saudita delinea il suo profilo con dettagli, scelte coraggiose e un carisma silenzioso: il terreno ideale per chi al fantacalcio cerca valore oltre i nomi di copertina.

Contesto e guida tecnica

Prima una nota di contesto: oggi la guida tecnica della nazionale saudita è affidata a Roberto Mancini; non ci sono conferme ufficiali su un commissario tecnico “Donis”. Se dovessero cambiare i riferimenti in panchina, aggiorneremo le valutazioni di conseguenza. Detto questo, la rosa offre spunti chiari per il fantacalcio: giocatori stabili, gerarchie abbastanza definite, qualche jolly da scoprire.

La chiave del successo

La chiave è non farsi ingannare dal rumore del campionato locale. In nazionale, i ruoli si stringono. Le partite spesso si decidono su dettagli: un rigore, una palla inattiva, una transizione pulita. E qui arriva il punto che cambia la costruzione della rosa.

Il nome su cui impostare la squadra

Il nome su cui impostare la squadra è Salem Al‑Dawsari. Ha segnato contro l’Argentina a Qatar 2022 e conta tre gol ai Mondiali: leadership, rigori, calci piazzati. È il profilo “premium” che tiene in piedi un attacco anche nelle giornate storte. Se il vostro fantacalcio premia bonus pesanti e minuti giocati, Salem è la base. Accanto a lui, scegliete una spalla che non ruba possessi ma attacca l’area: Firas Al‑Buraikan. Finalizza bene, taglia alle spalle, vive di prima intenzione. È l’uomo da bonus “da corridoio”, quello che vale quando la partita si spezza.

La difesa e il portiere

Dall’altra parte del campo, cercate solidità pulita. Il pacchetto difensivo offre punti da “porta inviolata” e duelli aerei. Ali Al‑Bulayhi è esperto e fisico; Hassan Tambakti aggredisce alto e può portare voti alti anche senza bonus. Sulle fasce, Saud Abdulhamid è il terzino più “fantacalcistico”: cross, chilometri, qualche rientro in area che vale un assist sporco.

In porta c’è un tema. Storicamente affidabile, Mohammed Al‑Owais è sinonimo di reattività e parate decisive, ma sotto Mancini c’è stata rotazione con Nawaf Al‑Aqidi: monitorate le convocazioni dell’ultima settimana. Se il vostro regolamento penalizza poco i gol subiti e premia le parate, il rischio può pagare.

Assetto e titolari

Possibile assetto, a oggi: 4‑3‑3 o 4‑2‑3‑1. Titolari probabili indicativi: Al‑Owais (o Al‑Aqidi); Abdulhamid, Al‑Bulayhi, Tambakti, Al‑Shahrani; Mohamed Kanno, Abdulelah Al‑Malki (o Salman Al‑Faraj se sta bene); Ghareeb, Al‑Dawsari, Al‑Buraikan. Rigori: prevalenza a Al‑Dawsari. Punizioni: Al‑Dawsari, Kanno.

Chi scegliere, con esempi chiari

Capitano di reparto: Al‑Dawsari. Lo prendi per rigori e momenti pesanti. Profilo da capitano.

Punta “valore”: Al‑Buraikan. Va a bonus in movimento. Costa meno di un top, rende come una seconda scelta alta.

Difensore “sicuro”: Al‑Bulayhi. Titolarità, duelli vinti, pochi fronzoli.

Terzino da bonus: Abdulhamid. Cross e presenza negli ultimi 30 metri.

Jolly: Abdulrahman Ghareeb. Dribbling e strappi: se il gioco premia chi crea occasioni, diventa differenziale.

Sorprese e strategie

Stack difensivo leggero. Portiere + un centrale. È prudente e spesso vincente in gironi equilibrati.

Regola 70/30. 70% certezze di minutaggio, 30% scommesse. Con l’Arabia Saudita paga.

Evita doppioni a sinistra. Se prendi Al‑Dawsari, non caricare di esterni puri: meglio un centravanti d’area e un interno che arriva a rimorchio.

Attenzione agli infortuni gestiti di Al‑Faraj: grande qualità, ma minutaggio variabile. Usalo come tappo creativo, non come perno.

Mettetela così: una nazionale compatta, un leader carismatico, qualche corridoio da attaccare. È abbastanza per crederci? O preferite il brivido di un jolly che compare dalla panchina e vi cambia la notte con un gol al 92’?