Fiorentina: altri 2 acquisti, firmano in 48 ore

Il calciomercato di Serie A è pronto a rivelarsi decisivo in vista delle prossime ore che sono le ultime per alcuni club italiani come anche la Fiorentina.

Si deciderà tutto in queste ultime ore per quanto riguarda ciò che accadrà in Italia per alcune squadre che vogliono provare a raggiungere livelli alti in questa stagione, per farlo servirà presentarsi con un progetto chiaro e delle idee di mercato definite per rinforzarsi e lottare.

Tra le squadre che si sono rinforzate c’è anche la Fiorentina che è decisa a fare ancora altri movimenti. Il presidente Commisso non sembra avere nessuna intenzione di cambiare i suoi piani di rendere grande il club viola.

Calciomercato Fiorentina: altri due acquisti

Non si ferma la Fiorentina che ha già piazzato dei colpi importanti e proverà a farne ancora altri nelle prossime ore. La società viola al momento è impegnata per quella che può essere la cessione di Amrabat che può dire addio alla città di Firenze per firmare con il Manchester United. Dopo continui rifiuti sembra essersi sbloccata la trattativa, tanto è vero che ora il giocatore è sempre più vicino a dire addio con una formula particolare.

In queste ore Amrabat ha rifiutato il Nottingham Forest e aspetta soltanto il Mancheser United per firmare. Serve l’ok finale della Fiorentina che ora pare aprire al prestito l’obbligo di riscatto fissato oltre i 20 milioni. Intanto, mentre a Firenze c’è grande attesa per il ritorno dei Playoff di Conference League di questa sera, la società lavora sul mercato.

Sono altri due gli obiettivi ora finiti nel mirino della Fiorentina che può da un momento all’altro cedere Amrabat e sbloccare altri affari in entrata. L’intenzione è quella di andare a chiudere un centrocampista e un difensore per regalare e Italiano altre e importanti alternative.

Fiorentina: Coulibaly e Theate

I viola si concentrano su nuovi obiettivi e con l’addio di Amrabat la Fiorentina ha messo nel mirino il centrocampista della Salernitana Lassana Coulibaly che però è difficile da portar via dal suo attuale club. Un altro profilo può essere quello di Demme in uscita.

C’è poi la situazione difesa da sistemare, con la Fiorentina che può cedere Martinez Quarta e puntare tutto su Theate, ex difensore del Bologna che oggi gioca nel Rennes. Il club francese però al momento chiede 18 milioni.

Per comprare Coulibaly e Theate la Fiorentina ha anche meno di 48 ore, poi sarà chiusura del mercato in entrata e non ci sarà più la possibilità di andare a fare nuovi acquisti per l’attuale stagione in corso, almeno fino alla sessione invernale di gennaio.