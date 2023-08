Roma: Dybala di nuovo infortunato, salta più partite

Una situazione per niente facile quella di Paulo Dybala che deve fare i conti con i continui infortuni. E’ da tutta la carriera che l’argentino è tormentato e continuano ad arrivare segnali negativi.

Non è quello che si aspettavano tutti quando un campione come quello argentino ha firmato per la Roma. C’era il timore, ma la speranza era quella che Paulo avrebbe ritrovato la forma migliore il prima possibile e anche un po’ di continuità.

Lo scorso anno le cose non sono andate benissimo e questo, invece, è iniziato anche peggio. Ora bisognerà capire quanto resterà fuori dopo l’ennesimo stop della carriera.

Roma: infortunio Dybala, salta il Milan

Non giocherà dall’inizio in Roma Milan il nuovo acquisto tanto atteso Romelu Lukaku, mentre non ci sarà proprio nella partita il numero 21 Paulo Dybala che si è infortunato di nuovo e ora dovrà aspettare per capire quanto resterà fuori in vista dei prossimi impegni. Il giocatore continua a non allenarsi in gruppo e così per la sfida contro il Milan non sembra esserci nulla da fare, nemmeno per un tentativo per portarlo in panchina.

Ennesimo infortunio di Dybala che non sembra nelle condizioni migliori nemmeno in questo avvio di stagione, proprio come aveva chiuso lo scorso campionato dove nell’ultima partita in Finale d’Europa League ha giocato al 50% e lo stesso ha fatto sentire la sua presenza con gol e giocate che però non sono valse il titolo.

Ma il giocatore è pronto ora per una nuova sfida che può cambiargli tutto quest’anno, perché si può decidere quello che sarà il futuro di Dybala in base a quante partite giocherà nella Roma. Il club gli è vicino e punta forte su di lui, ma un altro anno saltando tante partite potrebbe essere un problema serio per società e allenatore.

Rientro Dybala: quante partite salta con la Roma

Niente da fare per Dybala che salta per infortunio Roma Milan e non andrà nemmeno in Nazionale con l’Argentina. Continua a dare fastidio il problema all’adduttore che lo ha aveva fatto uscire nel secondo tempo della sfida contro il Verona. Questo significa che il rientro del giocatore argentino sarà rimandato a dopo la sosta Nazionali.

Già durante il ritiro estivo Dybala aveva accusato questo problema che non gli permette di essere al massimo della forma. Ora la situazione si fa sempre più difficile in vista del futuro, con tutti in casa Roma che vogliono capire le sue reali condizioni e i tempi di recupero per essere al top.

Condizioni Dybala: quando torna

Ma quante partite salta Dybala per infortunio? Il rientro dell’attaccante della Roma è previsto direttamente dopo la sosta Nazionali. Salterà di sicuro il Milan e poi si valuterà il suo recupero per la partita con l’Empoli o quella successiva col Torino, entrambe da giocare subito dopo la sosta.