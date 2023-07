Serie A: c’è la svolta, Icardi ha deciso

Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco. L’argentino sembra essere vicino al Galatasaray, ma ci sarebbe una svolta improvvisa.

In questi giorni di calciomercato continua a tenere banco la situazione Mauro Icardi. Il calciatore è finito nel mirino di diverse squadre, ma nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno al Galatasaray.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, proprio in queste ultime ore Icardi avrebbe preso una decisione importante sul suo futuro e la Serie A è pronta a ritornare in corsa. Non ci resta a questo punto che aspettare ancora un po’ di tempo per capire se ci sarà questa tanto attesa fumata bianca oppure no.

Calciomercato: futuro Icardi, novità importante

Il futuro di Mauro Icardi è ancora da scrivere. Come detto in precedenza, l’argentino è finito nel mirino del Galatasaray, ma ad oggi non si hanno certezze. In realtà l’accordo tra il PSG e il club turco sembra essere stato trovato, ma il calciatore non ha ancora sciolto i dubbi e sta aspettando ancora qualche giorno per avere un quadro sicuramente molto più chiaro e capire anche quale progetto sposare.

Stando alle ultime indiscrezioni, Icardi ha preso una decisione molto importante sul suo futuro e per questo motivo si potrebbe essere arrivati ad una svolta di calciomercato. Il giocatore, infatti, avrebbe intenzione di continuare a disputare la Champions League e quindi sta aspettando le mosse del Milan altrimenti tornerà in Turchia. Ad oggi è esclusa l’ipotesi di un passaggio alla Roma viste le sue ambizioni.

Per il momento da parte del giocatore sono in corso delle riflessioni. Nessuna scelta definitiva considerando anche la sua volontà di andare a giocare in squadre assolutamente competitive. Il Galatasaray gli potrebbe dare una certa continuità e quindi è una possibilità da tenere in considerazione visto che il Milan ad oggi ha altri obiettivi.

Mercato: Icardi tra Galatasaray e Serie A

Icardi spera nella Serie A, ma potrebbe sposare anche il progetto Galatasaray in questo calciomercato. Ad oggi la sua grande priorità sembra essere rappresentata dal fatto di giocare in Champions League e per questo motivo tutto può succedere.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dei diretti interessati. In vantaggio è sicuramente il Galatasaray, ma attenzione alle sorprese che in questo caso sono sempre dietro l’angolo.