Serie A: altro grande addio, va in Arabia per 12MLN

L’Arabia Saudita ha stravolto il calciomercato e continuerà a farlo fino alla fine. Mancano circa 50 giorni al termine del mercato e un altro giocatore ora si prepara a lasciare la Serie A.

C’è un calciatore che sembra aver ricevuto importanti offerte e per questo motivo ora si riflette in maniera seria e concreta di un suo possibile trasferimento. Si parla di un centrocampista che andrà a giocare lontano dall’Italia.

Perché la maxi offerta è arrivata nelle ultime ore dall’Arabia Saudita ancora che ha stravolto il mercato e potrebbe chiudere già nelle prossime ore anche l’arrivo di questo talento.

Calciomercato Serie A: va in Arabia Saudita

Svolta importante che riguarda il futuro del giocatore che è pronto ad approdare in una nuova squadra. In questi ultimi due anni sono arrivate le importanti vittorie in campionato di Napoli e Milan che sono riusciti a trionfare con lo scudetto e portato il valore dei propri giocatori ad un livello veramente alto. Adesso potrebbe arrivare la svolta di mercato per uno di questi giocatori Campione d’Italia che può dire addio alla sua attuale squadra dopo tanti anni e firmare in Arabia Saudita.

A 29 anni potrebbe essere arrivata l’occasione della vita dal punto di vista economico. Perché c’è un giocatore in Italia che ha attirato un forte interesse per i club dell’Arabia Saudita e c’è uno in particolare ora che vuole provare a chiudere il suo trasferimento. Svolta importante per il giocatore che ha intenzione di accettare, rifiutando anche altre importanti offerte che sono arrivate.

Stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano che è pronto a salutare dicendo addio, perché ora la maxi offerta per lui potrebbe essere decisiva per la fine della sua carriera.

Napoli: Zielinski in Arabia Saudita, l’offerta

Si parla di un’offerta di 12 milioni di euro l’anno per 3 anni. Una chiusura di carriera davvero incredibile per il giocatore che ha appena vinto lo scudetto. L’Arabia Saudita può aver convinto Zielinski ad accettare l’addio dal Napoli.

Nelle ultime ore anche la Lazio era tornata con altri rilanci, ma Zielinski non intende accettare Sarri e pensa di andare in Arabia Saudita per la ricchissima offerta.

Napoli: Zielinski saluta

Piotr Zielinski è pronto a dire addio al Napoli dopo 7 anni fatti anche di successi importanti con 329 presenze, 47 gol e 44 assist. Il giocatore può andare ad accettare l’offerta in Arabia Saudita e si prepara a quella che può essere una sua nuova grande e ricca avventura.