Calciomercato in Fervore: Roma Riscatta Malen, Basic al Venezia. Juventus e Napoli Lavorano sui Rinnovi di Vlahovic e Spinazzola. Possibile Arrivo di Salah?

Notti calde di mercato, telefoni accesi e sogni che cambiano rotta in un attimo: la mappa del calciomercato italiano si ridisegna tra rinnovi pesanti, trattative sottili e suggestioni che sanno di grande ritorno.

Il copione di agosto lo conosciamo. Ma stavolta il ritmo è diverso. La Juventus spinge per il rinnovo di Dusan Vlahovic, il Napoli lavora su Leonardo Spinazzola, mentre attorno ronzano voci grosse: la Roma che valuta il “riscatto” di Donyell Malen, il Venezia che guarda a Toma Basic, persino la suggestione Mohamed Salah in Serie A. Alcune piste sono concrete. Altre no. E va detto chiaro: su Malen, Basic e Salah non ci sono conferme ufficiali al momento.

Rinnovi che orientano il mercato

Qui c’è la sostanza. Il rinnovo di Vlahovic con la Juventus non è un vezzo contabile. È un asse strategico. Un attaccante del 2000, già capace di stagioni a 20+ gol in Serie A, è il perno di un progetto tecnico e finanziario. Prolungare e rimodulare l’ingaggio significa dare stabilità allo spogliatoio e spazio di manovra sul resto della rosa. È il tipo di scelta che, in passato, ha permesso ai bianconeri di pianificare con lucidità anche gli innesti a centrocampo e in fascia.

Discorso simile, ma con sfumature diverse, per Spinazzola al Napoli. L’esterno ha un bagaglio unico: progressioni, cross tesi, intelligenza posizionale. Un rinnovo qui è soprattutto un patto tecnico. Ti assicuri un titolare esperto, con conoscenza del campionato e una leadership silenziosa. La formula? Si lavora a un’estensione sostenibile, con attenzione alla gestione fisica. Anche questo è mercato: stabilizzare i punti fermi per liberare energie altrove.

E poi c’è la suggestione che accende ogni chat: Salah. Affascina, certo. Ma oggi siamo nel campo delle ipotesi. Non risultano accordi chiusi né trattative ufficiali con club italiani. Per arrivarci servirebbero incastri complessi: ingaggio top, diritti d’immagine, durata pluriennale. Più un progetto sportivo all’altezza. La porta non è chiusa per definizione; è solo molto, molto pesante.

Roma e Venezia tra occasioni e profili giusti

Capitolo Roma. L’idea Malen stuzzica perché unisce fisicità e strappo. Ma parliamo di uno scenario da “prestito con riscatto” o simili, che richiede allineamento totale tra club e agente. Ad oggi non c’è una nota ufficiale. Tradotto: suggestione, non certezza. Il profilo però resta coerente con una squadra che cerca profondità e gol dagli esterni.

Il Venezia guarda a Toma Basic come mezzala strutturata, capace di coprire campo e alzare il livello sulle palle inattive. Anche qui, nessuna comunicazione definitiva. Ma il fit tecnico ha senso: 4-3-3 propositivo, bisogno di centimetri e ordine in mezzo. A volte il mercato vero è questo: prendere il tassello funzionale, non il nome da copertina.

I dati tengono i piedi per terra. Un centravanti nel pieno della maturità che rinnova. Un esterno esperto che mette a disposizione esperienza e gamba. Un top globale che, per ora, resta nel regno della fantasia costosa. Due operazioni italiane possibili, da incastrare tra bilanci, minutaggi e gerarchie.

Intanto, fuori dai centri sportivi, la scena è sempre quella. Padri e figli con la maglia addosso. Bar che chiudono tardi, radio accese. Qualcuno giura “stavolta arriva, me l’hanno detto”. Qualcun altro sorride e aspetta il comunicato. E tu, da che parte stai stasera: con chi sogna la firma di un campione o con chi ascolta il rumore, regolare e rassicurante, di una penna che scorre su un rinnovo?