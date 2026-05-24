Mancini e il Futuro come CT dell’Italia: Ecco la sua Risposta alla Domanda Cruciale

Una domanda semplice, una risposta misurata. Intorno a Roberto Mancini si riaccende il fuoco delle attese: c’è chi lo immagina di nuovo sotto il tricolore, chi lo vede proiettato altrove. Lui, intanto, sceglie le parole con cura. E lascia aperta solo la porta che serve: quella del tempo.

Contesto, numeri e memoria

Il nome di Roberto Mancini pesa. Non per moda. Per fatti. Ha preso la Nazionale nel 2018, in un momento fragile, e l’ha ricostruita. Ha firmato una serie di 37 risultati utili consecutivi, record mondiale dal 2018 al 2021. Ha vinto l’Europeo a Wembley l’11 luglio 2021. Poi è arrivato l’altro lato della medaglia: l’esclusione dal Mondiale 2022 dopo il playoff perso con la Macedonia del Nord. Luci e ombre, come succede solo a chi prova a cambiare davvero.

Dopo le dimissioni da commissario tecnico nell’agosto 2023, Mancini ha scelto la panchina dell’Arabia Saudita, con un progetto pluriennale che guarda al 2027. È un contesto diverso, con obiettivi chiari: far crescere il movimento, competere in Asia, preparare la strada al futuro. Nel frattempo, la panchina azzurra è passata a Luciano Spalletti, chiamato a portare avanti l’idea di una Nazionale propositiva e coraggiosa.

Fin qui, i fatti verificabili. Il resto è sensazione. In Italia, quando la palla rotola, la memoria si accende. La notte di Londra, i rigori, gli abbracci. È naturale che la domanda torni a galla, sempre quella: “Mancini tornerà mai sulla panchina dell’Italia?”

La domanda cruciale, la risposta che conta

La risposta è arrivata, ed è sobria. Niente promesse, niente scappatoie. Mancini ha rimarcato un punto: oggi è concentrato sul lavoro con l’Arabia Saudita. Ha riconosciuto che il calcio cambia in fretta. Non ha chiuso del tutto la porta del futuro, non l’ha nemmeno spalancata. Ha scelto la via più onesta: rispetto per chi è in carica, rispetto per il proprio impegno attuale.

Tradotto: nessun annuncio. Nessuna trattativa nota. Nessuna road map nascosta. Solo una posizione netta sul presente e una constatazione senza fronzoli: nel calcio, “mai dire mai” è più un promemoria che uno slogan. Se c’è una certezza, è questa: qualunque ipotesi di ritorno alla panchina azzurra riguarda il domani e non il qui e ora. E non ci sono, al momento, dati pubblici che indichino un cambio imminente.

C’è un dettaglio che vale più di tante parole. Quando gli chiedono dell’Italia, Mancini parla di “casa”. Una parola semplice, che non impegna sul piano formale, ma dice molto sul legame. È il filo invisibile di chi conosce il peso della maglia e il rumore che fa il silenzio prima di un rigore.

Nel frattempo, i segnali concreti stanno altrove: il calendario delle qualificazioni asiatiche, l’obiettivo Coppa d’Asia nel prossimo ciclo, la crescita dei club sauditi e la ricaduta sulla Nazionale. Sono mattoni veri, tracciabili, misurabili. Su questi, oggi, Mancini si gioca la sua credibilità.

E allora che cosa resta a chi guarda da qui, dall’Italia? Forse una certezza minima ma utile: le strade del calcio si incrociano quando devono. Non prima, non per nostalgia. Il futuro da CT dell’Italia non dipende da una frase ben detta, ma dal lavoro quotidiano, dai risultati e dal tempo che mette ognuno al proprio posto. Intanto, una domanda resta sospesa, come una palla a mezz’aria: quando scenderà, saremo pronti a riconoscerne il rimbalzo?