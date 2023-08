Inter: è fatta per il nuovo attaccante, il club ha preso il sostituto

Il calciomercato dell’Inter è pronto a sbloccarsi in vista dell’anno prossimo con il club che sta affondando il colpo per il nuovo attaccante che dovrà arrivare in rosa.

Ultimissime notizie che riguardano il futuro del giocatore che è pronto a cambiare maglia in vista della prossima stagione. Perché la società ha deciso di chiudere il prima possibile per regalare l’attaccante all’allenatore.

Ci sono novità che riguardano il colpo di mercato che sta andando a chiudere il club di Serie A, perché il sostituto potrebbe arrivare da un momento all’altro in vista del prossimo anno.

Calciomercato Inter: arriva il nuovo attaccante

Nuove notizie che riguardano il futuro del club nerazzurro che ha deciso di investire su un nuovo attaccante in vista del prossimo anno, perché la società ha rotto totalmente con Lukaku e ha lasciato andar via Dzeko e al momento è arrivato soltanto il giovane Marcus Thuram. Per questo motivo ora per Simone Inzaghi dovrà arrivare un nuovo bomber con l’Inter che si sta impegnando per accontentare il tecnico. Saranno decisive le prossime ore per capire come andrà a finire questa situazione.

Arrivano aggiornamenti su quella che è l’attuale situazione che riguarda la vicenda dell’attaccante dell’Inter, perché sono diversi i giocatori finiti nel mirino del club nerazzurro in questi mesi. Adesso c’è la sensazione che un nuovo bomber arriverà e potrebbe essere proprio uno che conosce già bene il campionato italiano di Serie A.

Infatti, la sensazione è che proprio il giocatore del Bologna Marko Arnautovic possa fare ritorno all’Inter per chiudere in nerazzurro la carriera e andare a rinforzare la rosa che dovrà allenare Simone Inzaghi in vista del prossimo anno. Ora c’è un messaggio chiaro che è arrivato in queste ore.

Inter: l’agente di Arnautovic chiede la cessione al Bologna

Arnautovic può finire a giocare di nuovo per l’Inter. Perché ora ad uscire allo scoperto è proprio l’agente del giocator che ha chiarito la situazione. Ci sono stati contatti tra i nerazzurri e il bomber ormai esperto e le parole del procuratore sono stato un chiaro messaggio di richiesta di cessione per il Bologna.

Queste alcune delle parole dell’agente di Arnautovic che ora è diviso tra Inter e Bologna: «Vorremmo essere ascoltati dal Bologna, perché i patti erano stati chiari. C’era una promessa della società e ora quell’offerta è arrivata. E’ una grande opportunità per lui».

Bologna: si lavora al sostituto di Arnautovic

E’ concreta la possibilità di vedere Arnautovic all’Inter e per questo motivo ora il Bologna deve trovare e chiudere per il sostituto. Nelle scorse settimane ci sono state diverse possibilità che si sono venute a creare grazie ai contatti tra le parti.

Infatti, uno dei grandi obiettivi è Luis Henrique Barros Lopes, detto semplicemente Duk, un giovane attaccante classe 2003 che gioca con l’Aberdeen e nello scorso campionato ha messo a segno 18 reti in 43 partite. Un altro giocatore per sostituire Arnautovic è Wilson Odobert, cresciuto nelle giovanili del Psg che lo scorso anno ha fatto una grande annata al Troyes.