Cristiano Ronaldo chiude la carriera in Italia: il retroscena

Spunta un retroscena di calciomercato che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo che potrebbe tornare a giocare di nuovo in Serie A, c’è la possibilità di vedere il giocatore in Italia ancora una volta.

Decisive saranno i prossimi mesi per capire se si possa creare un’occasione simile per un giocatore che ha quasi raggiunto i 40 anni di età. Perché ora spunta anche un retroscena importante riguardo quest’occasione.

Ci sarebbe stato un confronto tra l’importante tecnico e il campione portoghese che è pronto ora ad una nuova sfida dopo che dirà addio all’Al Nassr, la squadra scelta in Arabia Saudita.

Calciomercato Serie A: Cristiano Ronaldo pronto a tornare

Ultime notizie che riguardano il futuro di Cristiano Ronaldo pronto a firmare per una nuova squadra una volta che dirà addio all’Al Nassr. Perché è difficile pensare che alla fine di questi prossimi due anni dirà addio al calcio.

L’età è avanzata, ma il fisico e la testa sono ancora pienamente immersi nel mondo del calcio giocato. Infatti, CR7 continua a dimostrare di essere un top calciatore e per questo motivo è pronto a nuove esperienza se dovessero capitare le occasioni giuste.

Al momento è sotto contratto con l’Al Nassr in Arabia Saudita e bisognerà capire come sarà messo mentalmente e fisicamente tra due anni quando a Ronaldo scadrà il contratto nel 2025.

Cristiano Ronaldo Inter: retroscena con Inzaghi

Spunta un retroscena di calciomercato che riguarda Simone Inzaghi e Cristiano Ronaldo. Perché i tifosi dell’Inter per un attimo hanno sognato quello che poteva essere uno dei grandi trasferimenti di sempre. Il campione portoghese ha avuto un incontro sul suo Yacht con l’allenatore nerazzurro alla costa della Sardegna.

Battuta di Simone Inzaghi e Cristiano Ronaldo «Perché sei andato in Arabia? Ti avrei fatto fare 40 gol…». Questa la scenetta che si è creata nei mesi scorsi, ma solo una grande suggestione.

Cristiano Ronaldo in Serie A? Le possibilità

Cristiano Ronaldo può tornare in Serie A? Al momento non sembra esserci quest’occasione, visto che solo prima di firmare con l’Al Nassr ci sono state dei contatti con il suo agente Jorge Mendes e delle trattative che però non si sono concluse, dove il portoghese è stato proposto a diverse società italiane.

Il giocatore aspetterà prima di prendere una decisione. Il contratto in scadenza con il club Saudita è in scadenza 2025 e poi cercherà di capire tutte le possibilità che si verranno a creare. Il futuro di Cristiano Ronaldo nel mondo del calcio è ancora tutto da scrivere.