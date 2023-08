Sorpresa Adli: resta in Serie A, lotterà per l’Europa

Adli in questa sessione di calciomercato potrebbe lasciare il Milan, ma per lui si aprono le porte di una permanenza in Serie A.

Il Milan è pronto a muoversi anche in uscita per liberare qualche slot in entrata e tra i giocatori in uscita c’è anche Adli. Il giocatore non ha convinto Pioli e si parla di una cessione in prestito.

Secondo quanto riferito da Milanpress, Adli è destinato a restare in Serie A in questo calciomercato e lotterà per l’Europa. Una chance molto importante per il giocatore, chiamato a rilanciarsi e ad adattarsi al nostro campionato per magari il prossimo anno tornare al Milan da protagonista.

Calciomercato: Adli in Serie A, un club accelera

Adli sembrava essere molto vicino al trasferimento all’estero, ma ora si è aperta una possibilità che fino a questo momento non c’era. Il Milan, infatti, ha intenzione di cedere il giocatore in Italia per farlo adattare nel migliore dei modi al nostro campionato. Naturalmente sono in corso tutte le riflessioni del caso ed una decisione sarà presa solamente nei prossimi giorni. Ma per il talento rossonero si tratta di una grande occasione per rilanciarsi dopo un periodo non facile e dimostrare le sue qualità.

In particolare, il Monza sta pensando ad Adli per rinforzare il reparto offensivo in questo calciomercato e il Milan non si opporrà al trasferimento in prestito. Si tratta di una possibilità importante sia per i roaràssoneri che per lo stesso calciatore e quindi la fumata bianca sembra essere possibile anche se ora bisognerà capire la volontà del diretto interessato.

Il Monza è sicuramente alla ricerca di un calciatore con quelle determinate caratteristiche e per questo motivo la fumata bianca è assolutamente possibile. Vedremo se alla fine si troverà l’accordo oppure ci sarà un passo indietro per una volontà del calciatore, che magari opterà per una squadra differente.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca in questa trattativa.