Calciomercato Inter: offerti 40MLN per Balogun, la risposta

Sono pochi gli obiettivi per l’attacco dell’Inter arrivati a questo punto. Perché i nerazzurri stanno pensando di chiudere per il trasferimento di un nuovo attaccante e piace Balogun.

Il giovane attaccante dell’Arsenal che lo scorso anno è stato protagonista in Ligue 1 lo scorso anno con più di 20 gol. Per questo motivo ora si valuta di chiudere per il nuovo bomber del futuro.

Dopo che è già arrivato un nuovo attaccante, ora si pensa di farne arrivare un altro per le due partenze che sono state definite nei primi mesi estivi.

Calciomercato Inter: Balogun pronto a firmare

Il mercato dell’Inter va avanti e a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione ancora non è arrivato l’attaccante richiesto da Simone Inzaghi. A fine stagione hanno salutato Dzeko e Lukaku, che hanno deciso di andare via con accordo con la società nerazzurra. Il primo è andato a giocare in Turchia e il secondo ha concluso il prestito e non è tornato dopo che è uscito fuori di una trattativa segreta con la Juve. Adesso i nerazzurri puntano forte su Balogun.

E’ già arrivato il giovane Marcus Thuram e il prossimo potrebbe essere Balogun all’Inter. Il giovane bomber è stato messo sul mercato in uscita dall’Arsenal ed è pronto a dire addio, ma sembra che soltanto ad una cifra alta potrebbe partire. Nei giorni scorsi è arrivata l’offerta ufficiale dell’Inter di circa 30 milioni di euro, rifiutata però dal club inglese che pretende molto di più. Proprio in queste ore è arriva però una nuova offerta ufficiale.

Forte pressing dei club per il giovane bomber che non vede l’ora di concretizzare il trasferimento in una nuova squadra e lasciare la Premier League. Ora arriva la notizia che potrebbe essere decisiva per il futuro di Balogun.

Monaco: offerta per Balogun, la risposta dell’Arsenal

Arrivano aggiornamenti da Sky Sport Uk che parla di una nuova offerta che è arrivata all’Arsenal per l’acquisto di Balogun. Questa volta si parla del Monaco in Francia, altra squadra fortemente interessata al giocatore che ha proposto 40 milioni di euro, alzando l’asticella, ma ancora non basta.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato c’è l’Arsenal che pretende più di 50 milioni di euro per lasciar partire Folarin Balogun in questa sessione estiva. Per la punta classe 2001 è ancora tutto da decidere quindi.

Inter: pronto il rilancio per Balogun

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un nuovo rilancio dell’Inter per Balogun, ma dovrà avvicinarsi alla richiesta del club londinese. In caso contrario la società nerazzurra dovrà provare a chiudere per un altro colpo e guardare altrove per quanto riguarda l’arrivo di un nuovo bomber.