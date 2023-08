United disperato: SOS Juve

Contatti frequenti fra Manchester United e Juventus: offerto un calciatore, riflessioni in corso in casa bianconera.

Realtà diverse, obiettivi comuni. Juventus e Manchester United vivono un momento simile, che inevitabilmente spinge i club a dialogare sul mercato.

Sponda Red Devils, gran parte del lavoro è già stato fatto, ma proprio come accade a Torino, la necessità di rilanciarsi dopo anni di difficoltà spinge il club a cercare altre risorse e soprattutto colpi interessanti sul mercato. A Torino cambia il budget a disposizione, ma non la necessità di cercare successi, che ormai mancano da tempo e servirebbero inoltre a chiudere un periodo pesante.

Entrambi i club valutano mosse e investimenti quindi, ma sono accomunati dalla necessità, e anche dalla difficoltà, di piazzare i calciatori in esubero. Giuntoli sta riscontrando problemi nel finalizzare alcune mosse in uscita, ma anche a Manchester sono tanti gli elementi messi ai margini da Erik ten Hag. Ecco perché due società che spesso hanno dialogato durante i mesi di trattative, cercano una strada per tentare di accordarsi. Nelle ultime ore è spuntato il nome di un calciatore che potrebbe fare al caso di Allegri e la Juve valuta un profilo interessante, da tanti punti di vista.

Juve e Manchester United a colloquio: Allegri riflette

Onana, Hojlund e prima ancora Mount. A Manchester l’obiettivo è fare le cose in grande, ma soprattutto cercare pedine in grado di essere funzionali al gioco di Erik ten Hag, a costo di spendere cifre folli.

Lo dimostra la recente trattativa con l’Atalanta per portare in Premier League l’attaccante preferito dal tecnico, ma anche una serie di offerte per rendere la squadra ancora più competitiva. Il problema, a Manchester, è tutto nella difficoltà incontrata nel piazzare alcuni calciatori dai contratti molto onerosi. L’obiettivo è infatti lavorare sugli arrivi di Todibo, Amrabat, Goretzka e Kudus, tutte pedine scelte da ten Hag.

Prima di farlo però serve vendere, e la lista dei partenti è lunga tanto quanto le ambizioni del club, deciso a spezzare il dominio del City. Proprio per questo motivo alla Juve sarebbe stato offerto Fred. Il centrocampista brasiliano accetterebbe un trasferimento a Torino, e in passato la Juve ha preso più volte in considerazione il suo profilo.

Resta però il problema dell’età del calciatore. Fred ha 30 anni, è in perfetta forma, ma Giuntoli sarebbe disposto ad accontentare Allegri solo nella richiesta di Lukaku, e vorrebbe poi concentrarsi su pedine più giovani. Ecco perché la trattativa sembra complicata, e i due club potrebbero trovarsi da alleati a “nemici”. Il motivo? Entrambi hanno da tempo avviato i contatti per Amrabat, che alla fine potrebbe diventare proprio un nuovo calciatore degli inglesi o della Juventus.