Inter: arriva il nuovo Lautaro, colpo da 25 MLN

In questo calciomercato l’Inter è al lavoro per trovare un nuovo attaccante. E il colpo potrebbe costare 25 milioni di euro.

L’Inter è pronta a rispondere al Milan in questo calciomercato e i nerazzurri sono al lavoro per cercare di trovare i giocatori giusti da dare a Simone Inzaghi. I nomi sono diversi, ma c’è un principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo.

L’Inter punta al nuovo Lautaro Martinez in questa sessione di calciomercato e l’affare potrebbe concludersi per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Si tratta di un calciatore importante e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se si potrà o no, arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Inter: colpo in attacco, ecco chi arriva

Simone Inzaghi è al lavoro con la sua Inter per preparare nel migliore dei modi la stagione, ma attende anche rinforzi visto che, almeno per il momento, l’attacco ha dimostrato alcune lacune. Soprattutto Correa continua a non convincere mentre Thuram sembra essere dietro in condizione e non possiamo escludere l’arrivo di un nuovo colpo. Come ricordato da interlive.it, i contatti sono in corso e per questo motivo nel giro di poco tempo ci potrebbero essere delle importanti novità in questo tempo.

In particolare, l’Inter sta valutando il profilo di Beltran in questo calciomercato per rinforzare il reparto offensivo. Stiamo parlando di un classe 2001 che guarda con interesse anche Mancini per la Nazionale e quindi sono in corso tutte le riflessioni del caso. La Fiorentina ad oggi sembra essere favorita e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane.

Vedremo cosa succederà nel giro di poco tempo per cercare di capire su chi punterà definitivamente sul calciatore. Si tratta di un profilo molto interessante e per questo motivo i nerazzurri sono pronti ad affidare l’attacco ad un connazionale di Lautaro Martinez.

Mercato Inter: i nerazzurri pensano a Beltran per l’attacco

Il nome di Beltran è molto vicino all’arrivo in Serie A in questa sessione di calciomercato. Stiamo parlando di un calciatore che è nel mirino di Fiorentina e Inter e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Il giocatore è pronto a dire sì al nostro campionato ed ora tocca a Fiorentina e Inter decidere se puntare su Beltran in questa sessione di calciomercato.