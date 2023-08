Calciomercato Inter, irruzione giallorossa per il bomber: 68 milioni di budget

L’Inter dovrà difendersi da una offerta altissima per il calciatore: pronte cifre astronomiche, Inzaghi in ansia.

Meglio essere pronti, soprattutto in una sessione di calciomercato fra le più strane e difficili dell’ultimo decennio. Non ci sono solo i club arabi a condizionare alcune trattative, ma anche dinamiche che si sono innescate in maniera naturale, ma legano l’uno all’altro il destino di alcuni campioni in giro per l’Europa.

Dal futuro di Mbappé a quello di Kane e Vlahovic dipenderà molto, e la sensazione è che molti club abbiano deciso di rivoluzionare i reparti offensivi, dando vita ad una lunga serie di trattative per gli attaccanti.

Ne sa qualcosa l’Inter, gelata da Lukaku, poi nuovamente in difficoltà dopo il blitz dell’Atalanta per Scamacca e ora decisa a valutare chi può arrivare a Milano in una lista che si è drasticamente ridotta. Ci sarebbe poi da rivedere la situazione di Correa, ma anche da chiudere le voci sui possibili assalti per Lautaro Martinez. Marotta e Ausilio hanno quindi tanti dossier sul tavolo, ma intanto arriva un’altra notizia destinata a sconvolgere i piani del club.

Inter attenta: l’offerta può cambiare ancora il mercato

Chiuso il capitolo portieri con l’arrivo di Sommer e Audero, in Viale della Liberazione hanno due nodi molto delicati da sciogliere. Il primo è valutare l’arrivo di un difensore, l’altro è legato a ciò che potrebbe accadere in attacco.

Il club avrebbe voluto valutare eventuali offerte per Correa, provando ad investire la cifra in arrivo su un attaccante giovane da lanciare. L’addio di Lukaku però, e la difficoltà nel trovare un sostituto per il belga, sono fatto che spingono Ausilio a declinare ogni proposta, per concentrarsi sul prossimo centravanti. L’obiettivo neanche troppo nascosto è quindi Folarin Balogun, e il lavoro continuo con l’Arsenal per abbassare le richieste economiche ha prodotto risultati interessanti. I 50 milioni chiesti a giugno sono un lontano ricordo, e i Gunners tentano di ottenere 40.

Da parte sua l’Inter prova a guadagnare ancora spazio, è in pressing sul calciatore che lancia messaggi, ma incassa una notizia che può ancora cambiare i piani. Per il centravanti arriva infatti la forte concorrenza del Lens, pronto a mettere sul tavolo un’offerta ben più alta di quella dei nerazzurri. I francesi hanno in mano un tesoretto proveniente dalle cessioni di Openda e Fofana e vorrebbero investirlo su un attaccante già visto da molto vicino e molto apprezzato. Tf1, canale televisivo francese, rilancia, sottolineando che l’interesse del Lens sia fortissimo per il calciatore. L’Inter ha quindi bisogno di fare in fretta, ma può giocare la carta del sì ottenuto dal calciatore, in attesa dell’ultimo rilancio all’Arsenal per approdare in Serie A.