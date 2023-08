Torna subito in Serie A: la big piazza il colpo dalla Premier

Neanche il tempo di arrivare in Premier League che il giocatore starebbe già valutando la possibilità di andare via in questo calciomercato. Una volontà, questa, che sorprende tutti, ma che è meglio rispettare per evitare di trattenere in squadra un giocatore scontento.

Essendo un profilo apprezzato a livello internazionale, complici le sue ultime ottime stagioni dov’è stato protagonista, il nome del centrocampista è stato accostato con insistenza a diversi club nel corso di queste settimane di calciomercato.

A quanto pare, però, nelle intenzioni del giocatore ci sarebbe l’idea di tornare a giocare in Serie A, volontà che potrebbe essere avverata visto l’interesse nei suoi confronti di una big del campionato italiano.

Calciomercato, addio Premier League: può tornare subito in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro del centrocampista in questo calciomercato, che a quanto pare potrebbe lasciare subito la Premier League dopo esserci arrivato, o meglio, tornato, quest’estate.

Non rientrando nei piani dell’allenatore, insieme al suo entourage il giocatore starebbe valutando tutte le diverse proposte arrivategli nel corso delle scorse settimane, prendendone in considerazione soprattutto una che al momento è quella che più lo attira. Essendo un giocatore, comunque, di caratura internazionale, il nome del centrocampista è stato accostato a tantissimi club, ma la sua preferenza alla fine sarebbe ricaduta sulla possibilità di tornare a giocare in Serie A, tornandoci dopo l’ottima esperienza della passata stagione. Bisognerà capire ora la fattibilità di quest’operazione, ma le sensazioni sono super positive, sia da una parte che dall’altra.

Stando dunque a quanto appreso dalla redazione di calciomercato.it, in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Nemanja Matic in questo calciomercato la Roma si sarebbe iniziata a coprire andando a sondare il profilo di Tanguy Ndombele del Tottenham, che dopo non essere stato riscattato dal Napoli è ora alla ricerca di una nuova squadra.

Calciomercato Roma: sondaggio per Ndombele

A quanto pare Nemanja Matic potrebbe lasciare a sorpresa la Roma in questo calciomercato. Fino a qualche giorno fa uno scenario del genere era pura utopia, ma invece queste voci hanno trovato conferme ad inizio settimana. Di conseguenza la Lupa avrebbe iniziato a sondare alcuni profili con i quali andare a sostituire il serbo, e fra questi ci sarebbe Tanguy Ndombele.

In uscita dal Tottenham, il profilo del centrocampista francese sarebbe stato proposto alla Roma nelle scorse, che si è presa qualche giorno di riflessione per valutare questa opportunità anche con Mourinho, che conosce d’altronde molto bene il giocatore dopo averlo avuto nei suoi anni gli Spurs.

Roma, Ndombele è un’opportunità: gli Spurs aprono al prestito

Ndombele rappresenterebbe essere un’opportunità per la Roma in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, pur di lasciar andare il centrocampista, gli Spurs potrebbero aprire alla formula del semplice prestito con diritto di riscatto, neanche obbligo, che potrebbe facilitare e non poco la Roma in delle eventuali trattative. Ora spetta al club giallorosso decidere se affondare o meno il colpo Ndombele che, al momento, sembrerebbe però essere una semplice ma valida alternativa a Renato Sanches, che rimane l’obiettivo numero uno per il centrocampo.