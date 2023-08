Calciomercato, Mourinho è una furia: altra beffa per la Roma

La Roma in questo calciomercato sta riscontrando non poche difficoltà a causa della delicata situazione economica nella quale riserva, aspetto che starebbe facendo e non poco spazientire Josè Mourinho.

Per compiere il salto di qualità in questa stagione lo Special One avrebbe infatti chiesto a Tiago Pinto rinforzi mirati per la sua formazione, ma ad oggi solo due di questi -Aouar e Ndicka- sono arrivati.

Da qui alla fine della sessione c’è ancora tempo, quindi la Roma può ancora chiudere qualche interessante operazione in entrata, ma al momento l’impressione è che i rapporti fra Mourinho e la dirigenza stia andando sempre più in direzioni preoccupanti, dato che un’altro obiettivo giallorosso rischierebbe di sfumare nelle prossime ore.

Calciomercato, altra beffa per la Roma: Mou è una furia

La Roma sta cercando di dare una svolta importante al suo calciomercato estivo, ma ad oggi niente di importante sarebbe stato registrato dalle parti di Trigoria, anche perché la realtà dei fatti racconta di una Roma particolarmente in difficoltà sul fronte economico.

L’uscita di Roger Ibanez potrebbe però dare area alle casse del club, che una volta incassate le cifre di cui si sta parlando non ha più scuse. C’è dunque bisogno di investire da qui al prossimo 31 di agosto per placare gli animi scossi della piazza ed accontentare principalmente le richieste Josè Mourinho, che al 9 di agosto può contare solo di due rinforzi. Nel frattempo, però, gli obiettivi della Roma non aspettano che il calciomercato dei giallorossi possa sbloccarsi, e come successo già con Scamacca, la Lupa rischierebbe di rimanere beffata nella corsa ad un altro suo obiettivo già nelle prossime ore.

Uno degli attaccanti che la Roma stava seguendo in questo calciomercato sarebbe infatti diventato desiderio di altri club. Stando a quanto riportato da TMW, su Luis Muriel forte si sarebbe inserito nelle ultime ore anche il Fenerbahce di Edin Dzeko ma non solo. A questo punto l’approdo del colombiano nella capitale rischia di complicarsi.

Fenerbahce (ma non solo) su Muriel: la Roma deve provare a battere la concorrenza

La Roma ha da che guardarsi bene le spalle nella corsa a Luis Muriel dal Fenerbahce, che nelle scorse ore avrebbe avviato i contatti con l’Atalanta per l’attaccante colombiano. Il club turco non sarebbe però l’unica preoccupazione per i giallorossi, dato che anche l’Al Shabab, club saudita, starebbe pensando a Muriel per andare a rinforzare il proprio attacco in questo calciomercato.

Roma, Muriel in vendita: l’Atalanta fissa il prezzo

Luis Muriel è ufficialmente in vendita. Gli interessi di Roma, Fenerbahce ed Al Shabab hanno portato l‘Atalanta a fissare il prezzo per l’uscita dell’attaccante colombiano in questo calciomercato.

Fatte le dovute valutazioni, la Dea chiede cinque milioni più bonus per lasciar partire Muriel, cifra comunque relativa bassa che porta il club bergamasco a sperare in qualche offerta ufficiale da parte di uno di questi tre club già nei prossimi giorni.