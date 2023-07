Calciomercato Inter: bomba Lukaku, l’annuncio sorprende tutti

C’è una novità riguardo il ritorno all’Inter di Romelu Lukaku. Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro dell’attaccante belga.

Calciomercato in fermento: c’è l’annuncio riguardo Romelu Lukaku. Tutto pronto per il ritorno in Italia del calciatore, che ha scritto pagine importanti della storia recente dell’Inter. Dopo il prestito della scorsa stagione, il calciatore è tornato nuovamente al Chelsea visto che è legato da un contratto fino al 2026. Il suo futuro non sarà in Premier: l’intenzione è quella di tornare a vestire la maglia di un club di Serie A. Sarà l’Inter? In serata è arrivato l’annuncio, ecco cosa sta succedendo.

Telenovela Lukaku Inter. Prosegue la trattativa a distanza per il ritorno in neroazzurro dell’attaccante belga. I neroazzurri sono a lavoro per sbloccare la trattativa, un aiuto potrebbe arrivare dalla cessione di Onana al Manchester United. Intanto, c’è un altro club italiano che s’è mosso seriamente per acquistare subito Lukaku dal Chelsea.

Calciomercato Inter: Lukaku ha deciso, ecco dove vuole andare

C’è una novità riguardo il futuro all’Inter di Romelu Lukaku. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’attaccante del Chelsea ha ricevuto una proposta importante da parte di un’altra big italiana. IL suo avvocato Ledure sta trattando anche con altre società italiane e dopo i sondaggi con il Milan, il procuratore s’è mosso anche con un’altra squadra.

Si tratta della Juventus che mercoledì ha offerto 37,5 milioni più 2,5 di bonus al Chelsea per Lukaku. Giuntoli, a sorpresa, è pronto a beffare i neroazzurri per portare in bianconero l’attaccante belga. L’operazione è condizionata alla cessione di Vlahovic, da finalizzare entro il 4 agosto. Un intreccio incredibile di attaccanti che rischia di stravolgere il futuro dell’Inter che da tempo aveva messo Lukaku in cima alla lista dei propri obiettivi.

L’attaccante, nonostante il suo amore dichiarato per l’Inter, a sorpresa sta prendendo in considerazione la proposta della Juventus che è pronta a chiudere per Lukaku. C’è l’apertura dell’attaccante che ha spiazzato anche Marotta che si attende un dietrofront del giocatore. In caso contrario, l’Inter mollerà la presa e punterà su altri obiettivi di mercato.

Calciomercato: su Lukaku Juventus ed Inter, adesso i bianconeri sono in pole

