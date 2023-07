Calciomercato: stanno prendendo Zapata, destinazione a sorpresa

Duvan Zapata è pronto a cambiare maglia in questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante prepara l’addio dall’Atalanta, ecco dove può andare.

Il futuro di Duvan Zapata sarà ancora in Serie A. Clamoroso colpo di scena sull’attaccante colombiano che è pronto a salutare l’Atalanta in questo calciomercato estivo 2023.

Ci sono delle novità di calciomercato riguardo Duvan Zapata. Il colombiano è un’idea concreta del club italiano che ha messo l’attaccante in cima alla lista dei propri obiettivi. L’Atalanta è pronta a cedere il giocatore, che non rientra nei piani tecnici di Gasperini. Il tecnico ha dato il via libera alla cessione di Zapata. Ecco le ultimissime notizie riguardo questo affare di calciomercato che vede protagonista il classe 1991 che potrebbe restare in Serie A.

Atalanta, Zapata in partenza: nel suo futuro c’è la Serie A

I club sono a lavoro per rinforzare gli organici dei propri allenatori. Si muove qualcosa in entrata per la società italiana che, dopo aver ingaggiato lo svincolato di lusso, è pronta a chiudere anche per l’arrivo di Duvan Zapata.

Reduce da una stagione deludente con la maglia dei neroazzurri di Bergamo, Zapata anche a causa degli infortuni non ha reso al massimo mettendo a segno in campionato solo due gol. Numeri al di sotto delle aspettative che hanno spinto l’Atalanta a fare delle riflessioni riguardo il futuro di Zapata. Il calciatore potrebbe restare in Serie A, visto che interessa a diverse società.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è stato un primo sondaggio da parte di Galliani che vuole portare al Monza Zapata. Il colombiano è il sogno per l’attacco dei brianzoli che puntano ad un campionato tranquillo la prossima stagione. L’Atalanta sta valutando la situazione, anche perchè ci sono altre proposte che al momento non convincono del tutto il colombiano che è finito nel mirino anche di società turche.

Calciomercato: Zapata al Monza, i dettagli

Al Monza interessa Zapata dell’Atalanta. E’ l’obiettivo di calciomercato di Adriano Galliani che è pronto a prendere in prestito il colombiano. L’attaccante può lasciare i neroazzurri nel corso di questa sessione di mercato, è nella lista anche della Fiorentina che per il momento non ha accelerato. Ecco perché, in queste ultime ore, anche il Monza è entrato in azione per prendere Zapata che resta in uscita dall’Atalanta. I brianzoli sono pronti a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. Adesso toccherà al giocatore sciogliere le riserve riguardo il suo futuro, visto che ha offerte anche dalla Turchia e dall’Arabia Saudita.