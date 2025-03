Calciomercato Inter, Marotta conferma di voler andare avanti con Inzaghi

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha recentemente espresso la volontà del club di proseguire la collaborazione con l’allenatore Simone Inzaghi, sottolineando la sintonia e gli obiettivi condivisi tra la dirigenza e il tecnico.

Marotta ha evidenziato come l’Inter stia attraversando un periodo positivo, con la squadra protagonista in tutte le competizioni.

Questo successo è attribuibile non solo alle capacità tecniche di Inzaghi, ma anche alla forte coesione instaurata all’interno del club. Il presidente ha affermato che esistono tutti i presupposti per una collaborazione duratura, grazie alla crescita reciproca e alla simbiosi raggiunta.

Riguardo al rinnovo contrattuale di Inzaghi, Marotta ha preferito rimandare le discussioni a fine stagione, sottolineando che l’attuale contratto non è in scadenza imminente. Tuttavia, ha riconosciuto l’importanza di pianificare il futuro con attenzione, considerando la nuova proprietà e gli ambiziosi obiettivi del club. La costruzione di un nuovo stadio è vista come un elemento chiave per il progetto sportivo dell’Inter, con gli azionisti determinati a investire per garantire competitività e successo.

Marotta ha inoltre sottolineato come il calcio italiano stia vivendo una fase di trasformazione, dove le risorse economiche non sono più paragonabili a quelle degli anni ’90 e 2000. In questo contesto, l’Inter punta a mantenere una squadra competitiva attraverso una gestione oculata e sostenibile, valorizzando le proprie risorse e puntando su giovani talenti.

Fiducia incondizionata su Inzaghi

La fiducia riposta in Inzaghi è rafforzata dai risultati ottenuti finora. Sotto la sua guida, l’Inter ha mostrato solidità e determinazione, affrontando con successo le sfide sia in ambito nazionale che internazionale. La dirigenza nerazzurra è convinta che la continuità tecnica sia fondamentale per raggiungere traguardi prestigiosi e consolidare la posizione del club ai vertici del calcio europeo.

In conclusione, l’Inter si prepara ad affrontare le prossime sfide con entusiasmo e ambizione, forte della leadership di Simone Inzaghi e del supporto della dirigenza. La sinergia tra allenatore, squadra e management rappresenta un elemento cruciale per il successo futuro del club, con l’obiettivo di riportare l’Inter ai massimi livelli del calcio mondiale.

Simone Inzaghi è diventato allenatore dell’Inter nell’estate del 2021, subentrando ad Antonio Conte dopo la vittoria dello scudetto. Fin dal suo arrivo, Inzaghi ha dimostrato capacità tattiche solide, conquistando subito la Supercoppa Italiana contro la Juventus e la Coppa Italia nella stagione 2021-2022.

Nonostante alcune difficoltà in campionato, ha portato l’Inter a giocarsi le fasi finali della Champions League, dando prova di gestione efficace del gruppo e adattabilità tattica. La fiducia della dirigenza, confermata dalle dichiarazioni di Marotta, dimostra l’apprezzamento per il lavoro svolto e la volontà di proseguire insieme.