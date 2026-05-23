Cordoba e le sue Battaglie con Chivu: ‘Un Grande Amico, ma non Paragonatelo a Mourinho’

All’Arena Civica il tempo sembrava piegarsi: maglie storiche, applausi larghi, sorrisi complici. In mezzo, Iván Ramiro Cordoba che parla di un amico vero, Cristian Chivu: elogi chiari, carezze sincere. E poi una linea netta, quasi un confine: non confondete i ruoli, non scambiate le nature. Perché c’è chi educa in silenzio e chi ha fatto della parola un’arma.

È successo ieri, nel cuore di Milano. Le Legends tornano in campo all’Arena Civica, e il pubblico si prende un pezzo di passato. Cordoba corre leggero, saluta, abbraccia. Con Chivu ha diviso lo spogliatoio dell’Inter, anni di convivenza e battaglie vere. Hanno visto notti europee e scudetti, hanno attraversato la stagione del Triplete nel 2010. Ricordi che sanno di fatica e di stile: Cristian con la fascia protettiva dopo l’infortunio, Iván con lo sguardo corto sulle cose essenziali.

Si percepisce affetto, prima di tutto. “Sono contentissimo per Cristian e per quello che ha fatto quest’anno”, dice Cordoba. Il messaggio è limpido: stima, gratitudine, una prossimità rara nel calcio di oggi. Eppure, non è solo nostalgia. È la fotografia di due strade che si incontrano e poi divergono.

Chivu oggi: l’allenatore-educatore

Chi ha seguito la Primavera nerazzurra sa che Cristian Chivu lavora sui dettagli. Dal 2021 guida i ragazzi dell’Inter. Costruisce percorsi, non personaggi. Si concentra su tecnica, postura del corpo, tempi di gioco. Spinge a leggere la partita prima che la partita ti travolga. I risultati? Misurabili nella crescita dei singoli: terzini che imparano a interni, centrali che sanno uscire palla al piede, attaccanti che riconoscono la pressione sul primo controllo. Numeri ufficiali della stagione non cambiano il senso: il contributo è visibile, settimanalmente.

Cordoba lo racconta così, con semplicità: un professionista rigoroso, un amico solido. Uno che parla quando serve e allena sempre. Poi lo scarto, volutamente netto: “Ma lui non è Mou, che usava le parole per guerreggiare”. Qui c’è il cuore del discorso. La stima per Chivu non passa dal paragone con nessuno. Men che meno con José Mourinho.

Mourinho e la guerra di parole

Con Mou, la sala stampa era un campo minato. Creava il “noi contro tutti”, trasformava il microfono in scudo e spada. Pensiamo al “rumore dei nemici”: un motto diventato identità. Quella leadership usava i media per spostare l’inerzia, compattare il gruppo, alzare il livello di attenzione. Funzionava, spesso. Faceva discutere, sempre.

Chivu sta altrove. Non seduce il conflitto. Preferisce il lavoro di bordo campo, i colloqui uno a uno, la disciplina silenziosa. Anche dopo le vittorie, non cede alla retorica: parla di strutture, di miglioramento, di errori da limare. È una cifra diversa, non migliore o peggiore: diversa. E Cordoba, che li conosce entrambi, lo mette in chiaro per evitare semplificazioni. L’Inter ha vissuto sia l’epica di chi incendia i titoli sia la cura di chi educa la prossima ondata. Servono entrambe, ma in momenti differenti.

E allora, all’Arena Civica, tra flash e strette di mano, passa un messaggio utile anche fuori dallo stadio. Non tutto va messo sul ring. C’è un tempo per la scintilla e un tempo per l’acqua che spegne. Oggi Chivu è quell’acqua: calma la partita, fa crescere chi verrà dopo. Mourinho resterà l’icona della miccia accesa al momento giusto.

Alla fine, resta un’immagine: Cordoba che saluta la curva e una pacca sulla spalla a Cristian. Due modi di stare nel calcio, la stessa dignità. E a noi, spettatori di passaggi e passaggi di consegne, una domanda semplice: in un gioco che corre così veloce, da chi vorremmo essere allenati domani? Dalla scintilla o dalla rotta tracciata? Forse la risposta è nascosta nel silenzio prima del fischio, quando la voce conta meno del primo controllo fatto bene. In quel dettaglio c’è già tutto. In quel dettaglio, spesso, vince il calcio.