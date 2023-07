Dopo Cuadrado, Marotta fa un altro torto alla Juve: altro colpo in chiusura

Molto presto, l’Inter a sorpresa presenterà Cuadrado, dimenticando così Romelu Lukaku. Ma non sarà l’unica sorpresa.

Perché secondo quanto filtra in questa serata, Beppe Marotta sarebbe pronto ad una nuova beffa all’ambiente Juventus, a causa di una nuova operazione che arriva dopo Cuadrado.

Lavori in corso tra Marotta e Ausilio, che si scatenano dopo la potenziale beffa Lukaku. Perché l’intromissione della Juventus, che ha frenato il ritorno di Big Rom all’Inter nell’immediato dopo il prestito terminato in questa stagione, ha indispettito e non poco Marotta che ora ha come esigenza un nuovo obiettivo di calciomercato.

Calciomercato Inter, Marotta colpisce ancora la Juventus: la notizia

Arriva una nuova notizia in casa Inter, dopo quella legata a Juan Cuadrado. Nella serata di ieri, beffando la Juventus di Giuntoli dopo il caso Lukaku, Marotta ha trovato la firma di Juan Cuadrado per il club nerazzurro e, a quanto pare, la giornata di domani sarà quella dedicata proprio al terzino colombiano.

Marotta punta un altro giocatore che a Torino è stato tanto amato dai suoi tifosi, andando a beffare così l’ambiente Juventus per il potenziale passaggio alla rivale del derby d’Italia.

Si tratta di Alvaro Morata, calciatore sul quale l’Inter ora accelera per il gran colpo in attacco. Al posto di Lukaku – sempre più vicino alla Juventus –, prendendo così uno di quei giocatori che alla Juve è stato tanto amato nel corso delle sue esperienze passate.

Mercato Inter, colpo Morata: si può chiudere subito dopo Lukaku

L’Inter ha già preso Marcus Thuram, ma in attacco c’è da sistemare qualcosa perché anche Edin Dzeko ha salutato, oltre a Lukaku che non è stato trattenuto dopo il prestito. Secondo quanto riferiscono i colleghi di AS, dalla Spagna, l’Inter andrebbe dritto per il colpo Morata nell’imminente calciomercato.

Per l’Inter sarebbe un nuovo passaggio da Juventus a Inter, secondo quelli che sono i legami con l’ambiente. Dopo Cuadrado – praticamente ufficiale a partire dalla giornata di domani -, l’arrivo di Morata può vedere presto la fumata bianca, con colpo in chiusura per l’Inter dall’Atletico Madrid.

Ultime Inter, le cifre del colpo Morata

Sono diversi i club interessati ad Alvaro Morata, calciatore in uscita dall’Atletico Madrid. Il motivo è legato alla sua voglia di tornare a sentirsi importante e potrebbe accadere a Milano, scegliendo l’Inter al posto del Milan.

Il giocatore ha un valore di calciomercato importante e l’Atletico Madrid lo lascerà partire per 20 milioni di euro.