Napoli, colpo di scena: scambio col Bayern per Kim

Colpo di scena in serata, scambio tra Napoli e Bayern Monaco con Kim Min-Jae protagonista tra le vicende di calciomercato.

Altro che clausola, con la possibilità di prendere una contropartita di tale livello, il Napoli troverebbe nella trattativa una soluzione inaspettata ma che sa di top club d’Europa. Perché non parla a caso Aurelio De Laurentiis quando, con elevatissime ambizioni assieme al nuovo allenatore Rudi Garcia, parla di cammino importante da fare in Champions League.

Non è chiaro quali saranno i termini di scadenza di una clausola rescissoria che non risulta ancora ufficialmente pagata dal Bayern Monaco, per prelevare Kim Min-Jae dal Napoli. Al centro delle questioni, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena che riguarda uno scambio col Bayern Monaco con una contropartita tecnica di elevatissimo spessore qualitativo.

Calciomercato, colpo dal Bayern: al posto di Kim, con lo scambio

Il colpo di scena riguarda il grande affare che piazzerebbe il Napoli, andando a trattare col Bayern Monaco per il colpo a sorpresa dal club bavarese.

Rinunciando ormai a Kim Min-Jae, gli azzurri andranno verso una nuova opzione dal Bayern Monaco, ma non legata alla difesa.

Perché gli azzurri e lo staff di Garcia, a lavoro adesso costante col nuovo ds Meluso, andranno verso le nuove scelte per l’organico del club partenopeo. Gli azzurri starebbero pensando alla contropartita tecnica, andando a trattare col Bayern Monaco, per arrivare a Ryan Gravenberch. Il centrocampista olandese classe 2002 è in uscita dal club tedesco, a caccia di un club che gli dia la possibilità di far venire fuori tutto il talento espresso solo a metà con la squadra bavarese.

Mercato Napoli, scambio col Bayern Monaco: Gravenberch nell’operazione

Il Bayern Monaco ha intenzione di fare sul serio per Kim Min-Jae, dopo fasi di stallo nella trattativa legata anche alla clausola rescissoria, con le cifre che vuole veder ammorbidite la squadra bavarese.

Secondo quanto riferito da DAZN, il Napoli starebbe cercando di capire le possibilità dell’affare Gravenberch e la possibilità di vederlo inserito nella trattativa che poi porta al Bayern Monaco, per Kim. Una sorta di scambio di cartellini, anche se c’è un dislivello importante tra le cifre e le valutazioni di mercato dei due cartellini, che ne fanno i club.

Ultime Napoli, Gravenberch è un’idea concreta: il Bayern apre alla cessione

Il Bayern non dà lo spazio che Gravenberch chiede, l’olandese vedrebbe nel Napoli il suo spiraglio per dimostrare il talento inespresso fino a questo momento, al Bayern Monaco. Il club bavarese, magari attraverso un’operazione di prestito con opzione di riscatto, lascerebbe andare il proprio centrocampista. E avrebbe una via diretta, il Napoli, dopo la questione Kim.