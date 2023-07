Respinto il ricorso, lo storico club fallisce e sprofonda: la sentenza

Il club italiano aveva presentato il ricorso in merito alle vicende legate alla società, respinto quest’oggi come annunciato in serata.

La società attendeva di conoscere l’esito del ricorso, che non è stato accettato, con il fallimento che consegue allo sprofondamento tra le categorie dei campionati in Italia.

Lo storico club italiano che sta vivendo problemi da un po’ di tempo a questa parte, legato alle vicende societarie, sprofonda così oltre la Serie C. La notizia sulla sentenza è giunta in serata.

Ricorso e sentenza, il Collegio di Garanzia lo rifiuta: il club italiano sprofonda

Fallimento e non solo, uno dei club italiani storici va verso il fallimento della società e rischia di sprofondare nelle categorie inferiori del calcio italiano.

Lontano dalla Serie A, sprofondando oltre il campionato della Serie C, stando a quelle che sono le notizie che arrivano in serata, sulla sentenza che riguarda la società.

Sarebbe stata respinta la domanda di iscrizione al campionato, col ricorso da parte del Siena che sarebbe stato rifiutato dal Collegio di Garanzia. Il Siena rischia di sprofondare, non potendo partecipare al prossimo campionato di Serie C.

Siena, la situazione sulla società: non parteciperà alla Serie C

Sono diverse le situazioni riguardanti i club dalla Serie B in giù, che hanno vissuto non pochi problemi, legati a ripescaggi e retrocessioni, per questioni di giustizia sportiva. Non solo il campo dunque e il verdetto dei campionati, legati a play-off e pllay-out.

In Serie B la Reggina, club altrettanto storico come quello del Siena per il calcio italiano degli anni 2000, non ha potuto iscrivere la squadra al campionato, andando in Serie C dopo che si stava giocando un pass addirittura per la Serie A, coi play-off. Tra il Brescia ripescato e altre questioni del campionato, in Serie C c’è una situazione analoga a quella del fallimento di un club. E riguarda appunto il Siena, che non parteciperà al prossimo campionato di Serie C.

Ultime sul Siena: da quale categoria riparte, le ipotesi

Come riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb, un club storico come quello del Siena, è stato rigettato il ricorso da parte del Collegio di Garanzia del Coni, non giocando in Serie C. Nella prossima stagione infatti non sarà al campionato di terzo livello in Italia che il Siena disputerà la propria stagione. Stando a quelli che sono i rumors sul futuro del Siena, con o senza una nuova proprietà, il club della Robur partirà dalla Serie D, iscrivendo la squadra al campionato dilettantistico.