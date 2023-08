Juventus, il bluff di Giuntoli: lo aveva fatto anche al Napoli per il colpo di mercato

Può ancora sperare per il colpo di calciomercato, la Juventus può piazzarlo col bluff di Cristiano Giuntoli.

L’operato di Giuntoli è entrato nel vivo, dopo i primi colpi piazzati e le uscite, con anche le decisioni nette prese su alcuni veterani della rosa per quanto riguarda l’operazione sulla rivoluzione appena cominciata in bianconero.

La Juventus si affida al suo stratega di calciomercato e Giuntoli vuole concludere col botto alla Juve, quello che è un agosto fatto di diversi interessamenti di calciomercato, completando così la rosa di Allegri che in questa stagione punterà su Coppa Italia e Scudetto, considerando l’assenza dalle coppe europee a causa della sentenza Uefa.

Juventus, bluff e strategia di Giuntoli sul mercato: lo fece già al Napoli

Accadde già al Napoli, nel caldo agosto che fu e che porto allo Scudetto in azzurro, con alcuni malumori che erano legati alle diverse cessioni che aveva piazzato, ai tempi, con De Laurentiis.

Il lavoro alla Juventus è appena cominciato e Giuntoli sa cosa fa, con l’intenzione di bluffare sulla rinuncia per uno dei calciatori sul quale sta tanto puntando, da diverse settimane.

Come accadde nella passata stagione infatti, ci volle un po’ di tempo prima di concretizzare il colpo dal Sassuolo da parte di Cristiano Giuntoli. L’arrivo di Raspadori al Napoli arrivò dopo un tentennamento da parte del club azzurro, per le elevate richieste economiche da parte dei neroverdi. E le cose, adesso, potrebbero replicarsi nel colpo Berardi in casa Juventus. Una strategia, quella del ds dei bianconeri, che porterebbe così il calciatore in maglia Juventus.

Mercato Juventus, bluff su Berardi: la strategia

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, Mimmo Berardi starebbe ancora sperando in Cristiano Giuntoli, per il suo passaggio alla Juventus. Dal canto proprio, il Sassuolo ha dichiarato finita la trattativa, con permanenza in neroverde per il suo capitano.

La verità, però, è che Giuntoli potrà contare e fare leva sulle volontà dello stesso Berardi, che si manifesta voglioso di indossare la maglia dei bianconeri. E al di là dei prezzi legati al suo cartellino, il Sassuolo non tratterrà un calciatore scontento in rosa.

Cristiano Giuntoli avrebbe bluffato sulla rinuncia al calciatore del Sassuolo, mentendo sulla voglia di prenderlo. Il motivo è legato sul prezzo, che Carnevali potrebbe abbassare, considerando quelli che sono i giochi tra le parti.

Ultime Juventus, Berardi può arrivare: c’è una cessione

Berardi può dunque arrivare alla Juventus, con i bianconeri che andrebbero poi a cedere Kostic, che ricopre un ruolo simile e da esterno a quello del calciatore italiano.