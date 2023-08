Mercato Milan, svolta per l’obiettivo: sta firmando

Mercato Milan, non si fermano le manovre di Moncada. I rossoneri infatti devono ancora completare la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli ed in tal senso arriva la svolta per uno degli obiettivi principali. Adesso, infatti, sta per firmare il suo nuovo contratto che rappresenta un bel salto in avanti.

Fino a questo momento l’operato in sede di mercato di Moncada e di tutto il suo staff è stato ai limiti della perfezione. Ha, infatti, messo a segno otto colpi di pregevole fattura ed il nono, Pellegrino, è in arrivo. Si tratta di giovani di belle speranze ma con un presente già di un certo livello, a partire da Pulisic e Loftus-Cheek. Adesso, però, bisogna completare il quadro, come si suol dire, dal momento che, come detto dallo stesso Stefano Pioli, mancano ancora delle pedine. Adesso arriva una svolta, dal momento che l’obiettivo è pronto a firmare.

Mercato Milan, svolta per l’obiettivo

Come è noto, i rossoneri sono da tempo al lavoro per liberarsi di Ballo-Tourè, che come vice Theo Hernandez non ha mai convinto pienamente. Il principale indiziato per raccoglierne l’eredità è Riccardo Calafiori del Basilea. italiano DOC, è un terzino che ama spingere e che in entrambe le fasi di gioco sa essere un fattore. Adesso, però, in questa trattativa arriva una svolta.

Stando a quanto raccontato da Orazio Accomando di DAZN, infatti, il laterale mancino attualmente in forza agli svizzeri sarebbe vicino al Bologna. Quella che sembrava essere, infatti, solo una azione di disturbo da parte dei felsinei si è trasformata in una sorta di trattativa lampo. Adesso gli emiliani sono nettamente in vantaggio rispetto al Milan e sembrano davvero pronti a chiudere. Lasciando, dunque, il Milan con il cerino in mano. E con l’obbligo di valutare adesso in meno tempo il da farsi.

Calafiori al Bologna, la svolta

Nato calcisticamente nelle giovanili della Roma, è un classe 2002 che ha trascorso l’ultima stagione al Basilea, dove ha confermato quanto di buono mostrato con la maglia giallorossa. In ambito europeo in questa annata ha anche trovato la via della rete ed era il terzino individuato dal Milan come vice-Theo Hernandez una volta ceduta Ballo-Tourè. Adesso, pare, lo vedremo in Italia ma con la maglia dei felsinei.