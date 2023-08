Bonucci alla fine resta in Serie A: la destinazione

Bonucci alla fine resta in Serie A, ci sarà un’accelerata vera e propria con l’ormai ex capitano della Juventus ancora in Italia.

C’erano stati i rumors sul suo approdo all’Union Berlino, così come all’Ajax, ma il difensore della Nazionale italiana che potrebbe rientrare ancora nel progetto di Luciano Spalletti come nuovo CT dell’Italia, ha voglia di continuare a primeggiare in Italia e in Champions League.

C’è un club di Champions infatti che potrebbe a sorpresa prenderlo come valida soluzione per il ruolo di centrale difensivo titolare e, secondo quanto riferiscono in mattinata, la soluzione sarebbe in una rivale importante della Juventus. Niente di cui meravigliarsi considerando quello che è stato il passaggio di Cuadrado alla Juventus, in un mercato che ha regalato già sorprese importanti e che potrebbe ora riguardare anche Bonucci, che è stato praticamente escluso proprio dall’organico di Allegri.

Calciomercato, riecco Bonucci: resta in Sere A, la destinazione

Dopo l’addio alla Juventus, che si consumerà in maniera del tutto ufficiale in quest’ultima parte di calciomercato estivo, ecco la destinazione tutta italiana per Leo Bonucci.

Perché, il difensore centrale della Juventus e della Nazionale, ha voglia di continuare a giocare in Italia in quello che potrebbe essere il suo ultimo anno da calciatore, considerando quello che fu l’annuncio del suo ritiro, praticamente sul finale della passata stagione.

Secondo quelli che sono i rumors in mattinata, potrebbe ora accelerarsi l’operazione che porta Leonardo Bonucci come nuovo difensore della Lazio. A portarlo, Maurizio Sarri, che lo ha già allenato alla Juve e conosce alla perfezione il suo modo di giocare, dando l’esperienza che serve ai biancocelesti dopo quanto si è visto, soprattutto, nel finale di partita contro il Lecce nella prima giornata di campionato.

Mercato Lazio, avanza Bonucci: può arrivare subito

Adesso sembra essersi convinto anche Claudio Lotito, stando alle notizie che riportano da Il Corriere dello Sport. La squadra di Sarri, che ieri ha manifestato non pochi problemi in fase difensiva, potrebbe vivere uno scossone di calciomercato nell’ultima parte di questa sessione estiva.

Secondo la stessa fonte, infatti, avanzerebbe ora l’ipotesi Leonardo Bonucci per la difesa della Lazio. Andrebbe ad affiancare Romagnoli, come gli accadeva al Milan, ma nella speranza di essere adesso più pronti e più prestanti in un feeling da trovare in biancoceleste.

Ultime Lazio, Bonucci gradisce l’idea biancoceleste: l’ipotesi

Bonucci gradirebbe anche l’ipotesi biancoceleste, ma dovrà essere liberato dalla Juventus praticamente gratis, altrimenti Lotito non andrà verso l’operazione che porta al centrale voluto da Sarri. Con la garanzia di essere parte del progetto, con circa 20-30 partite in questa stagione, Bonucci accetterebbe l’idea di firmare per la Lazio, dove ritroverebbe Maurizio Sarri.