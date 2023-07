Juventus, altro torto dopo Lukaku: doppio arrivo grazie a Giuntoli

Doppio arrivo grazie a Cristiano Giuntoli, alla Juventus, altro torto di calciomercato dopo quello legato a Romelu Lukaku.

Il mercato dei bianconeri entra nel vivo, adesso che Giuntoli amministra da diverse settimane. E il nuovo direttore sportivo della Juventus ha voglia di piazzare un altro colpo dopo quello legato a Romelu Lukaku.

Il club piemontese dopo aver preso alcune decisioni sui suoi senatori, in attesa di conoscere il futuro di Vlahovic e altri dei suo titolari, dovrà prenderne altre legate al calciomercato.

Calciomercato Juventus, non solo Lukaku: altro arrivo grazie a Giuntoli

Entra nel vivo il mercato della Juventus, con protagonista Lukaku e non solo. Perché Giuntoli ha voglia di prendere in mano il club bianconero e dare ad Allegri una rosa all’altezza di quelle che saranno poi le aspettative, legate agli obiettivi di classifica per la Serie A che sarà nel 2024.

Dopo un biennio senza titoli, non abituata la Juventus a non vincere, attraverso il mercato la Juventus farà nell’imminente estate, la società bianconera è pronta a ripartire. In attesa ovviamente della sentenza Uefa che riguarda la potenziale esclusione dalla Conference League, Lukaku non è l’unico arrivo possibile in estate.

L’arrivo dalla Premier League sarà doppio perché, nell’imminente finestra di mercato, arriverebbe non solo Lukaku alla Juventus. Il calciomercato dei bianconeri vede protagonista un altro ex nerazzurro, altra sponda – Bergamo – perché arriverebbe l’ex Atalanta, Timothy Castagne. Altro torto ad una squadra di Serie A che puntava sul colpo dalla Premier.

Mercato Juventus, Castagne dopo Lukaku: le ultime

Secondo quanto riferiscono da Calciomercato.com, Castagne è un’idea per la Juventus, che Giuntoli vorrebbe concretizzare al più presto.

Ha bisogno di sistemare qualcosa sulle corsie, la Juventus, che ha perso Juan Cuadrado con destinazione Inter a costo zero, e ha voglia di andare a piazzare un colpo per le corsie perché malgrado la duttilità di Weah anche in fase difensiva, Allegri avrà bisogno di un esterno capace di ricoprire il ruolo anche di terzino naturale. L’identikit rispecchia il profilo del calciatore del Leicester, in uscita dalle Foxes.

Ultime Juventus, incontro a Londra per Lukaku e Castagne

La Juventus vuole compiere il doppio torto perché, dopo Lukaku – torto all’Inter -, potrebbe accadere lo stesso per un’altra squadra di Serie A che puntava appunto su Castagne. Parliamo della Roma che sta pensando appunto all’ex Atalanta, ma Giuntoli è pronto ad un incontro che ci sarebbe a Londra, proprio per concretizzare le cose su Romelu Lukaku e su Timothy Castagne.