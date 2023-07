Calciomercato, un altro campione in Arabia: guadagnerà 25 mln

L’Arabia Saudita convince un altro campione: tutto pronto per l’addio, andrà a guadagna 25 milioni a stagione.

Svolta di calciomercato con la cessione del giocatore che è pronto ad approdare nella Saudi Pro League. I club arabi stanno strappando i migliori talenti all’Europa e in queste ultime ore è uscita fuori la notizia relativa all’addio dell’ennesimo calciatore che lascia definitivamente il nostro continente per approdare in Arabia. A suon di milioni le società stanno prendendo tantissimi calciatori, ecco le ultime riguardo questo nuovo acquisto.

L’Arabia Saudita è la nuova meta dei calciatori. I club stanno portando via alle società europee i migliori giocatori. In Italia, per esempio, abbiamo già assistito all’addio per il momento di Brozovic e Milinkovic. Altri stanno per partire, intanto c’è l’annuncio riguardo un’altra cessione: al giocatore è stato garantito uno stipendio faraonico di almeno 25 milioni a stagione.

Calciomercato: un altro campione in Arabia Saudita, l’annuncio

La passata stagione non ha regalato tante soddisfazioni al calciatore che ha avuto anche degli scontri con l’allenatore. Ecco perché, alla fine, ha scelto di andar via e di salutare in maniera definitiva l’Europa per sposare il progetto della Saudi Pro Leauge.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante del Bayern Monaco Sadio Mané è pronto a firmare un nuovo contratto con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Un triennale da 25 milioni di euro. Cifre mostruose che hanno spinto il calciatore ad accettare la proposta del club arabo che prendere dai tedeschi il calciatore senegalese.

Prelevato dal Liverpool la scorsa stagione, per sostituire Lewandowski, Mané non è riuscito ad integrarsi all’interno della rosa dei bavaresi. Ecco perché, a 31 anni, davanti ad una super offerta del genere, con un contratto fino al 2026 da 25 milioni a stagione, Mané non ci ha pensato due volte.