Juventus, allarme Pogba: ecco la data del possibile rientro

I tifosi della Juventus attendono con ansia di poter rivedere in campo Paul Pogba, ma pare che bisognerà ancora attendere a lungo.

La Juve non è ancora tra le protagoniste di questo calciomercato estivo. Finora l’unico nuovo volto in casa bianconera è stato quello di Timothy Weah, l’esterno 23enne arrivato dal Lille per 12 milioni di euro.

Poi ci sono alcuni giovani rientrati dai vari prestiti, come Rovella, Nicolussi Caviglia, Cambiaso e De Winter, ma è chiaro che i tifosi si aspettano qualche altro colpo nelle prossime settimane.

Nel frattempo i fan bianconeri sperano anche in qualche altro ‘acquisto’. Lo scorso anno, infatti, alcuni giocatori non hanno potuto rendere al meglio perché reduci da infortuni pesanti che li hanno costretti a stare a lungo fuori dal terreno di gioco. Pensiamo ad esempio a Federico Chiesa, rientrato a gennaio dopo il brutto infortunio al legamento crociato ma ancora lontano da quel giocatore che aveva fatto furore prima dello stop. Massimiliano Allegri è convinto che questa sarà la stagione del riscatto per Chiesa e la tifoseria bianconera spera possa valere lo stesso discorso per Paul Pogba.

Arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Manchester United, il centrocampista della Nazionale francese non è quasi mai sceso in campo. L’infortunio al menisco lo ha costretto all’operazione (dopo una terapia conservativa che non ha dato i frutti sperati): Pogba si è rivisto nell’ultima parte di stagione ma solo per pochi spezzoni, ricadendo poi in nuovi piccoli infortuni.

Pogba, le parole di Allegri fanno tremare: la verità sulle sue condizioni

Ma come sta adesso il Polpo? Le ultime parole pronunciate da Allegri in conferenza stampa hanno allarmato non poco i tantissimi fan juventini. In molti speravano di poter vedere Pogba già nelle amichevoli precampionato della Signora, ma così non sarà. Allegri è stato molto chiaro: il tecnico livornese ha spiegato che al momento Pogba non può lavorare con la squadra.

Il centrocampista sta svolgendo un lavoro differenziato e al momento i tempi di recupero non sono noti. L’obiettivo, spiega Allegri, è riportarlo in gruppo il prima possibile, ma per capire se potrà essere a disposizione della squadra servirà all’incirca un mese. “Quando lo vedo correre mi pare che stia meglio, però da qui a giocare ce ne passa“. Parole, quelle dell’allenatore toscano, che pesano come macigni e che lasciano presupporre che Pogba salterà la prima di campionato a Udine.

La Juve proverà ad averlo a disposizione per la gara interna con il Bologna o per quella successiva a Empoli, ma non è da escludere un rientro nel match del 16 settembre allo Stadium contro la Lazio, dopo la sosta.