Calciomercato Juventus, Hancko è sempre nel mirino dei bianconeri

La Juventus continua a monitorare attentamente il difensore slovacco Dávid Hancko, attualmente in forza al Feyenoord.

Martedì scorso, durante la partita di Champions League tra Milan e Feyenoord a San Siro, gli osservatori bianconeri erano presenti per valutare da vicino le prestazioni del giocatore.

Dávid Hancko, nato il 13 dicembre 1997 a Prievidza, Slovacchia, è un difensore versatile capace di ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino sinistro. Con un’altezza di 1,88 m, ha iniziato la sua carriera professionistica con lo Žilina, per poi trasferirsi alla Fiorentina nel 2018. Dopo un periodo in prestito e successivamente a titolo definitivo allo Sparta Praga, nel 2022 è approdato al Feyenoord, dove ha consolidato la sua reputazione a livello internazionale.

Durante la sessione di mercato invernale del 2025, la Juventus ha mostrato un forte interesse per Hancko, arrivando a un accordo di massima con il giocatore per un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Nonostante ciò, il Feyenoord ha rifiutato di cedere il difensore a gennaio, soprattutto dopo la partenza di Santiago Giménez al Milan. Questo ha spinto la Juventus a pianificare un nuovo assalto per la finestra estiva, con un’offerta prevista tra i 22 e i 23 milioni di euro più bonus.

La presenza degli osservatori juventini a San Siro conferma l’interesse persistente del club torinese nei confronti di Hancko. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli è determinato a rafforzare la difesa bianconera con l’inclusione di un giocatore di qualità e esperienza internazionale. La versatilità di Hancko, capace di giocare sia come centrale che come terzino sinistro, lo rende un candidato ideale per soddisfare le esigenze tattiche dell’allenatore Thiago Motta.

Hancko regala certezze

Nel frattempo, Hancko continua a distinguersi con il Feyenoord. Nella stagione 2024/2025, ha collezionato 21 presenze in Eredivisie, tutte da titolare, totalizzando 1.890 minuti in campo e segnando un gol.

Le sue prestazioni solide e costanti hanno attirato l’attenzione non solo della Juventus, ma anche di altri club europei. Per esempio, nell’agosto 2024, l’Atlético Madrid aveva manifestato interesse per il difensore slovacco, considerandolo una priorità per rafforzare la propria retroguardia.

La carriera internazionale di Hancko è altrettanto notevole. Dal suo debutto con la nazionale maggiore slovacca nel 2018, ha accumulato 48 presenze e segnato 5 gol. La sua esperienza a livello internazionale aggiunge ulteriore valore al suo profilo, rendendolo un elemento prezioso per qualsiasi squadra di alto livello.

La Juventus dovrà affrontare una concorrenza agguerrita per assicurarsi le prestazioni di Hancko nella prossima finestra di mercato estiva. Tuttavia, l’accordo già raggiunto con il giocatore rappresenta un vantaggio significativo per il club bianconero. Se il Feyenoord dovesse accettare l’offerta proposta, Hancko potrebbe diventare un pilastro fondamentale nella difesa della Juventus per le stagioni a venire.

In conclusione, l’interesse della Juventus per Dávid Hancko evidenzia la strategia del club di investire in giocatori di talento e con esperienza internazionale per rafforzare la propria rosa. La prossima finestra di mercato estiva sarà decisiva per determinare se il difensore slovacco vestirà la maglia bianconera nella stagione 2025/2026.