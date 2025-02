Sarri all’Atalanta per il post Gasperini, ci sono degli indizi

L’Atalanta sta già riflettendo sul futuro, in particolare sulla sostituzione di Gian Piero Gasperini, che potrebbe decidere di lasciare la panchina dopo nove anni di successi.

I segnali in questo senso arrivano dalle parole di Luca Percassi, che ha lasciato intendere che la società non forzerà il rinnovo, se Gasp non vorrà continuare.

Tra i candidati più discussi per il suo posto spicca Maurizio Sarri, che dopo l’addio alla Lazio nel marzo 2024 è pronto a tornare sulla scena, con l’Atalanta che sembra una destinazione appetibile per la sua carriera.

Sarri, noto per il suo gioco offensivo e la sua capacità di trasformare le squadre in veri e propri collettivi, potrebbe rappresentare una sfida interessante per la Dea. Tuttavia, la concorrenza è forte. Oltre a Bergamo, c’è anche il Milan, che ha tentato di ingaggiarlo a dicembre, prima di optare per il tecnico Conceiçao.

Sarri, infatti, non ha ancora chiuso le porte alla Serie A e la sua disponibilità per un nuovo progetto sembra concreta. Tuttavia, le modalità della proposta ricevuta dai rossoneri non sono state abbastanza allettanti, come confermato dallo stesso tecnico.

L’Atalanta intrigata da Sarri

L’Atalanta, da parte sua, sembra essere un progetto che può intrigare Sarri. La possibilità di lavorare con una squadra solida, capace di competere ai vertici del calcio italiano, potrebbe rappresentare per lui un’opportunità di rilancio. Nonostante ciò, il Milan rimane una pista viva, soprattutto se dovesse decidere di puntare su Sarri per la prossima stagione estiva, qualora la sua trattativa con il tecnico portoghese non portasse i frutti sperati.

Le scelte di Sarri per il futuro non sono ancora decise, e a gennaio ci sono stati segnali di un suo possibile approdo in Premier League, ma ora sembra che la Serie A sia il suo orizzonte più vicino. Atalanta e Milan sono le due realtà più concrete per giugno, ma la situazione potrebbe evolversi rapidamente. Molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese nei prossimi mesi e dal mercato, che potrebbe aprire nuove opportunità per il tecnico toscano.

Maurizio Sarri è un allenatore italiano noto per il suo stile di gioco offensivo e il suo approccio tattico innovativo. Cresciuto nel calcio dilettantistico, ha avuto una carriera da allenatore iniziata tardi, con esperienze in Serie C e Serie B. La sua fama è esplosa al Napoli, dove ha sviluppato il celebre “Sarrismo”, un gioco caratterizzato da un possesso palla dominante. Dopo il Napoli, ha allenato il Chelsea, vincendo l’Europa League, e la Juventus, con cui ha conquistato uno scudetto. Oggi, Sarri è considerato uno dei tecnici più apprezzati per la sua filosofia di gioco.