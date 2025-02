Juventus costretta a vendere Kenan Yildiz? In un caso non potrà dire di no

La Juventus si trova ad affrontare una stagione cruciale, con l’obiettivo imprescindibile di qualificarsi per la prossima Champions League.

La mancata partecipazione alla massima competizione europea comporterebbe una significativa perdita economica, stimata intorno ai 65 milioni di euro, mettendo a rischio la sostenibilità finanziaria del club.

In questo contesto, emergono voci su una possibile cessione del giovane talento Kenan Yildiz, valutato circa 90 milioni di euro, come soluzione per bilanciare i conti.

La Champions League rappresenta una fonte fondamentale di entrate per club di alto livello come la Juventus. Oltre ai premi UEFA, la partecipazione garantisce introiti derivanti dai diritti televisivi, sponsorizzazioni e biglietteria. La mancata qualificazione avrebbe un impatto negativo sul bilancio societario, costringendo la dirigenza a rivedere le strategie di mercato e a considerare cessioni illustri per compensare le perdite.

Kenan Yildiz, giovane talento turco classe 2005, è arrivato alla Juventus a parametro zero nel 2022, dopo essersi svincolato dal Bayern Monaco. Il suo impatto è stato immediato, mettendo in mostra qualità tecniche e tattiche che hanno attirato l’attenzione di numerosi top club europei. Nel 2025, Yildiz ha rinnovato il suo contratto con i bianconeri fino al 2029, a testimonianza della fiducia riposta in lui dalla società.

Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni, in caso di mancata qualificazione alla Champions League, la Juventus potrebbe essere costretta a considerare la cessione di Yildiz per una cifra intorno ai 90 milioni di euro. Questa operazione garantirebbe una plusvalenza netta, essendo il giocatore arrivato a costo zero. Club di Premier League come Chelsea, Manchester City, Liverpool e Manchester United avrebbero già manifestato interesse per il giovane talento.

La necessità della Juventus

La dirigenza bianconera, con a capo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è consapevole della necessità di mantenere un equilibrio tra competitività sportiva e sostenibilità finanziaria. Oltre alla possibile cessione di Yildiz, si valutano altre operazioni in uscita. Giocatori come Andrea Cambiaso e Dusan Vlahovic potrebbero essere sacrificati per far fronte alle esigenze di bilancio, ma le loro partenze potrebbero non essere sufficienti a colmare il gap finanziario derivante dall’assenza in Champions League.

Un elemento chiave in questa vicenda è rappresentato da Jorge Mendes, noto procuratore con ampi contatti nel mondo del calcio. Sebbene non sia l’agente di Yildiz, Mendes avrebbe avuto incontri sia con la famiglia del giocatore che con la dirigenza juventina, segnalando l’interesse di vari club inglesi. La sua mediazione potrebbe facilitare una eventuale trattativa, qualora la Juventus decidesse di monetizzare il talento turco.

La Juventus si trova di fronte a decisioni strategiche delicate. La qualificazione alla prossima Champions League è fondamentale per garantire stabilità economica e competitività sul campo. In caso contrario, la cessione di Kenan Yildiz potrebbe diventare una necessità più che una scelta, rappresentando una soluzione efficace per equilibrare i conti senza compromettere eccessivamente la qualità della rosa. I prossimi mesi saranno decisivi per delineare il futuro del club e dei suoi talenti emergenti.